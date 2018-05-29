النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۷مشاهدات
‍ پ

تسيير اول رحلة بحرية من غزة لـ”كسر الحصار” الاسرائيلي المفروض على القطاع

ومنذ 30 مارس/اذار الماضي تشهد المناطق الحدودية بين قطاع غزة واسرائيل مواجهات اسفرت عن استشهاد اكثر من مئة وعشرة فلسطينيين واصابة الالاف.
رمز الخبر: ۳۸۴۴۲
تأريخ النشر: 28 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعلنت الهيئة الوطنية العليا ل”مسيرات العودة” الاحد انها ستسير الثلاثاء اول رحلة بحرية من قطاع غزة بهدف “كسر الحصار” الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ اكثر من عشر سنوات، في اول مبادرة من نوعها من قبل الفلسطينيين.

وقال الناشط الحقوقي وعضو الهيئة صلاح عبد العاطي في مؤتمر صحافي في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة “نعلن عن انطلاق اول رحلة بحرية من قطاع غزة نحو العالم عند الساعة 11,00 (09,00 ت غ) الثلاثاء المقبل”.

واوضح ان السفينة ستقل “مجموعة من المرضى والطلبة والخريجين العاطلين عن العمل”.

ولم يوضح عبد العاطي وجهة السفينة، لكنها المرة الاولى التي يعلن فيها الفلسطينيون عن تسيير رحلة بحرية من ميناء غزة الى الخارج.

وقال عبد العاطي ان السفينة سيتم تسييرها “في ذكرى مرور ثماني سنوات على مجزرة سفينة مرمرة” في 2010.

وكان تسعة ناشطين اتراك قتلوا خلال مهاجمة قوات البحرية الاسرائيلية لسفينة “مرمرة” التي سيرتها هيئة الاغاثة الانسانية التركية باتجاه قطاع غزة وكان على متنها ايضا ناشطون عرب واجانب وتحمل مساعدات انسانية، في نهاية ايار/مايو 2010.

وقال عبد العاطي هذه الرحلة هي “تدشين لاول خط بحري من غزة الى العالم تطبيقا لمعايير حقوق الانسان التي تكفل السفر والتنقل”، مؤكدا انه “آن الاوان لينتهي الحصار”.

ودعا عبد العاطي الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الاوروبي الى توفير الحماية لهذه الرحلة.

وشن سلاح الجو الاسرائيلي مرتين خلال الشهر الجاري غارات عدة استهدفت ميناء الصيادين.

ومنذ 30 مارس/اذار الماضي تشهد المناطق الحدودية بين قطاع غزة واسرائيل مواجهات اسفرت عن استشهاد اكثر من مئة وعشرة فلسطينيين واصابة الالاف.

وتفرض اسرائيل حصارا مشددا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة منذ اكثر من عقد، وتغلق السلطات المصرية معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر، منذ عدة سنوات لكن تفتحه استثنائيا للحالات الانسانية في فترات متباعدة.

واعلنت السلطات المصرية انها ستفتح المعبر طوال ايام شهر رمضان، وذلك للمرة الاولى منذ 2013.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الوزيرة عزالدين: قهرنا إسرائيل بإيماننا وصمودنا ورؤيتنا
عطوان: لماذا تسرب إيران معلومات عن مراقبتها للقواعد الأميركية؟
تسيير اول رحلة بحرية من غزة لـ”كسر الحصار” الاسرائيلي المفروض على القطاع
“اسرائيل” في عيون النخب الغربيّة
اتهامات الرشوة وخيانة الامانة قد تقود نتنياهو للمحاكمة
نيويورك تايمز: ابن سلمان زرع بذور الشك
85200 مواطن ايراني يتوجهون الى الحج هذا العام
قطر تحظر منتجات الدول المقاطعة لها
الصين تُعيِّن موظفين للعيش داخل بيوت المسلمين حتى تراقب تصرفاتهم
شمخاني: التواجد الإيراني في سوريا مستمر
اليمن تحت الحصار.. السعودية تمنع وصول المساعدات والأدوية وتطرد المهجّرين
بروجردي: لاعلاقة لـ FATF بالاتفاق النووي
كمالوندي: ايران قادرة على رفع تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمائة في ثلاثة أيام
الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران
عراقجي: لن نواصل المفاوضات مع الاوروبيين إن شعرنا انهم یدفعون الوقت
كمالوندي: ايران قادرة على رفع تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمائة في ثلاثة أيام
عراقجي: لن نواصل المفاوضات مع الاوروبيين إن شعرنا انهم یدفعون الوقت
قطر تحظر منتجات الدول المقاطعة لها
شمخاني: التواجد الإيراني في سوريا مستمر
الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران
النمسا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران خطأ مؤسف
اليمن تحت الحصار.. السعودية تمنع وصول المساعدات والأدوية وتطرد المهجّرين
نيويورك تايمز: ابن سلمان زرع بذور الشك
الصين تُعيِّن موظفين للعيش داخل بيوت المسلمين حتى تراقب تصرفاتهم
اتهامات الرشوة وخيانة الامانة قد تقود نتنياهو للمحاكمة
تسيير اول رحلة بحرية من غزة لـ”كسر الحصار” الاسرائيلي المفروض على القطاع
85200 مواطن ايراني يتوجهون الى الحج هذا العام
بروجردي: لاعلاقة لـ FATF بالاتفاق النووي
الوزيرة عزالدين: قهرنا إسرائيل بإيماننا وصمودنا ورؤيتنا
روحاني: الاميركيون يكذبون بان هدفهم ليس فرض الحظر على الشعب الايراني