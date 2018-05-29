النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۰مشاهدات
‍ پ

اتهامات الرشوة وخيانة الامانة قد تقود نتنياهو للمحاكمة

وهناك قضية رابعة لا يزال التحقيق فيها جاريا تسمى “الملف 3000” وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء “إسرائيل “غواصات وسفن ألمانية.
رمز الخبر: ۳۸۴۴۰
تأريخ النشر: 28 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: تتجه النيابة العامة للضرائب والاقتصاد في الكيان الاسرائيلي، إلى التوصية بتقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمحاكمة في قضية “الملف 1000″، بتهمتي تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

وذكرت “القناة العاشرة” العبرية، أن نير حيفتس المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، قدم معلومات جديدة ذات أهمية كبرى في القضية المسماة “الملف 2000” والمتعلقة بمساومة ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، على تحسين صورة نتنياهو في الصحيفة مقابل التضييق على منافستها صحيفة “يسرائيل هيوم”، وقد تؤدي هذه المعلومات إلى اعتقال شخصيات أخرى على ذمة القضية.

وقالت القناة: فيما “يخص (الملف 4000)، والمتعلق بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل (280 مليون دولار) لشركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك)، مقابل تحسين صورته في موقع (واللا) العبري، المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش.. لدى الشرطة رسالة SMS أرسلتها سارة زوجة نتنياهو، تشتكي فيها من وجود تقرير على موقع (واللا) سبب لها الضيق”.

وأرسلت سارة نتنياهو الرسالة لألوفيتش بعد يوم واحد من موافقة زوجها على صفقة دمج شركتي “بيزك” و”يس”، التي أعلنت إفلاسها، وهي الصفقة التي منحت “بيزك” بموجبها الإعفاء الضريبي الضخم من نتنياهو.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية قبل ثلاثة أشهر بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق “1000” و”2000″، ولكن لا يزال يتعين على المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أم لا.

وهناك قضية رابعة لا يزال التحقيق فيها جاريا تسمى “الملف 3000” وتتعلق بشبهة فساد في صفقة شراء “إسرائيل “غواصات وسفن ألمانية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الوزيرة عزالدين: قهرنا إسرائيل بإيماننا وصمودنا ورؤيتنا
عطوان: لماذا تسرب إيران معلومات عن مراقبتها للقواعد الأميركية؟
تسيير اول رحلة بحرية من غزة لـ”كسر الحصار” الاسرائيلي المفروض على القطاع
“اسرائيل” في عيون النخب الغربيّة
اتهامات الرشوة وخيانة الامانة قد تقود نتنياهو للمحاكمة
نيويورك تايمز: ابن سلمان زرع بذور الشك
85200 مواطن ايراني يتوجهون الى الحج هذا العام
قطر تحظر منتجات الدول المقاطعة لها
الصين تُعيِّن موظفين للعيش داخل بيوت المسلمين حتى تراقب تصرفاتهم
شمخاني: التواجد الإيراني في سوريا مستمر
اليمن تحت الحصار.. السعودية تمنع وصول المساعدات والأدوية وتطرد المهجّرين
بروجردي: لاعلاقة لـ FATF بالاتفاق النووي
كمالوندي: ايران قادرة على رفع تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمائة في ثلاثة أيام
الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران
عراقجي: لن نواصل المفاوضات مع الاوروبيين إن شعرنا انهم یدفعون الوقت
كمالوندي: ايران قادرة على رفع تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمائة في ثلاثة أيام
عراقجي: لن نواصل المفاوضات مع الاوروبيين إن شعرنا انهم یدفعون الوقت
قطر تحظر منتجات الدول المقاطعة لها
شمخاني: التواجد الإيراني في سوريا مستمر
الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران
النمسا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران خطأ مؤسف
اليمن تحت الحصار.. السعودية تمنع وصول المساعدات والأدوية وتطرد المهجّرين
نيويورك تايمز: ابن سلمان زرع بذور الشك
الصين تُعيِّن موظفين للعيش داخل بيوت المسلمين حتى تراقب تصرفاتهم
اتهامات الرشوة وخيانة الامانة قد تقود نتنياهو للمحاكمة
تسيير اول رحلة بحرية من غزة لـ”كسر الحصار” الاسرائيلي المفروض على القطاع
85200 مواطن ايراني يتوجهون الى الحج هذا العام
بروجردي: لاعلاقة لـ FATF بالاتفاق النووي
الوزيرة عزالدين: قهرنا إسرائيل بإيماننا وصمودنا ورؤيتنا
روحاني: الاميركيون يكذبون بان هدفهم ليس فرض الحظر على الشعب الايراني