النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۹مشاهدات
‍ پ

النمسا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران خطأ مؤسف

واعتبر كورتس أن "سياسة الولايات المتحدة بالنسبة للأوروبيين لا يمكن التنبؤ بها" داعيا أوروبا إلى أن تظهر نهجا موحدا في تعاملها مع مختلف القضايا الدولية.
رمز الخبر: ۳۸۴۲۷
تأريخ النشر: 28 May 2018

شبكة تابناك الاخبارية: انتقد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس السياسة الخارجية للولايات المتحدة واصفا خروجها من الاتفاق النووي مع إيران بأنه “خطأ مؤسف”.

وقال كورتس في حديث لصحيفة "فيلت ام سونتاغ" الألمانية إن الأوروبيين سيبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ الاتفاق النووي في الأسابيع المقبلة طالما أن إيران تلتزم به.

واعتبر كورتس أن "سياسة الولايات المتحدة بالنسبة للأوروبيين لا يمكن التنبؤ بها" داعيا أوروبا إلى أن تظهر نهجا موحدا في تعاملها مع مختلف القضايا الدولية.

من جهة ثانية طالب كورتس الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود فرونتكس بانتهاج سياسة جديدة لحماية الحدود الأوروبية مشيرا الى ضرورة حصول الوكالة على تفويض سياسي واضح يسمح لموظفيها باتخاذ إجراءات فعالة ضد المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين على الحدود الخارجية معربا عن رفضه مبدأ توزيع حصص اللاجئين في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى “لأن التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر غير واقعي”.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران
عراقجي: لن نواصل المفاوضات مع الاوروبيين إن شعرنا انهم یدفعون الوقت
روحاني: الاميركيون يكذبون بان هدفهم ليس فرض الحظر على الشعب الايراني
النمسا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران خطأ مؤسف
تحالف اميركا والكيان الصهيوني والسعودية بصدد اثارة ازمة جديدة في المنطقة
بعد اتهام الإمارات… الكونغرس يفتح ملف سجون التعذيب في اليمن
ظريف يتوجه الى الهند مساء اليوم
ايران تبني قاعدتين بحريتين في ساحلها على بحر عمان
ناشطون سياسيون اميركيون يبدون استعدادهم للادلاء بشهاداتهم لصالح ايران في محكمة 11 سبتمبر
خديجة الكبرى وإيمانها بالنبوة والإمامة
ايران: صادرات النفط تمضي بشكل طبيعي بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
السعودية تعلن مقتل 6 جنود في الحرب على اليمن
قائد الدفاع الجوي الايراني: ليس بامكان أي طائرة معادية اختراق اجواء البلاد
روحاني: الاوروبيون اختاروا الاتفاق النووي
صاروخ باليستي يستهدف تجمعات التحالف السعودي بالساحل الغربي لليمن
قائد الدفاع الجوي الايراني: ليس بامكان أي طائرة معادية اختراق اجواء البلاد
ناشطون سياسيون اميركيون يبدون استعدادهم للادلاء بشهاداتهم لصالح ايران في محكمة 11 سبتمبر
ايران: صادرات النفط تمضي بشكل طبيعي بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
صاروخ باليستي يستهدف تجمعات التحالف السعودي بالساحل الغربي لليمن
السعودية تعلن مقتل 6 جنود في الحرب على اليمن
ايران تبني قاعدتين بحريتين في ساحلها على بحر عمان
بعد اتهام الإمارات… الكونغرس يفتح ملف سجون التعذيب في اليمن
ظريف يتوجه الى الهند مساء اليوم
خديجة الكبرى وإيمانها بالنبوة والإمامة
روحاني: الاوروبيون اختاروا الاتفاق النووي
عراقجي: لن نواصل المفاوضات مع الاوروبيين إن شعرنا انهم یدفعون الوقت
الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران
النمسا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران خطأ مؤسف
روحاني: الاميركيون يكذبون بان هدفهم ليس فرض الحظر على الشعب الايراني
تحالف اميركا والكيان الصهيوني والسعودية بصدد اثارة ازمة جديدة في المنطقة