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ظريف يتوجه الى الهند مساء اليوم

يذكر ان العلاقات بين طهران والهند شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية سيما في مجال الطاقة والترانزيت.
رمز الخبر: ۳۸۴۲۴
تأريخ النشر: 27 May 2018

شبكة تابناك الاخبارية: أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان الوزير محمد جواد ظريف سيتوجه الى الهند مساء اليوم الاحد.

وفي تصريح ادلى به اليوم الاحد قال قاسمي، ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه الى نيودلهي مساء اليوم الاحد على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

واعلن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي، ان ظريف سيلتقي خلال الزيارة كبار المسؤولين الهنديين و يتطرق الى المستجدات الاقليمية و الدولية.

وكان قاسمي قد اعلن خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي في معرض رده على سؤال حول البرامج المستقبلية لظريف ومشاوراته مع مختلف الدول حول الاتفاق النووي : ان ايران ستبذل ما بوسعها على مختلف المستويات وتعبئ طاقات الدبلوماسية وصولا الى اقرار حقوقنا مشيرا الى ان هذه التحركات والاتصالات قد بدات وستتواصل كما ان هناك برامج اخرى في هذا الاطار لاطلاع دول العالم على مواقفنا.

يذكر ان العلاقات بين طهران والهند شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة في مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية سيما في مجال الطاقة والترانزيت.

وتمخضت زيارة الرئيس روحاني الى الهند في العام الماضي عن التوقيع على 15 وثيقة ومذكرة تفاهم مشتركة في اطار توطيد العلاقات الثنائية.

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