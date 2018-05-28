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ايران تبني قاعدتين بحريتين في ساحلها على بحر عمان

واشار الى انشاء قاعدتين بحريتين في سواحل مكران واضاف، اننا نسعى من خلال تطوير سواحل مكران لتوفير الارضية لتنمية انشطة القوة البحرية للجيش الايراني في هذه السواحل المهمة.
رمز الخبر: ۳۸۴۲۳
تأريخ النشر: 27 May 2018

شبكة تابناك الاخبارية: أعلن مساعد شؤون التنسيق لقائد القوة البحرية الايرانية الادميرال حمزة علي كاوياني عن انشاء قاعدتين بحريتين في سواحل مكران الواقعة جنوب شرق ايران على بحر عمان.

وفي تصريح له في مركز "باقر العلوم (ع)" لتدريب التخصصات البحرية في مدينة رشت مركز محافظة جيلان شمال ايران قال انه سيتم قريبا تدشين منطقة جاسك البحرية (جنوب) باسم "الولاية" حيث نعمل في الوقت الحاضر على توفير المعدات اللازمة لها.

واشار الى انشاء قاعدتين بحريتين في سواحل مكران واضاف، اننا نسعى من خلال تطوير سواحل مكران لتوفير الارضية لتنمية انشطة القوة البحرية للجيش الايراني في هذه السواحل المهمة.

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