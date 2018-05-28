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ناشطون سياسيون اميركيون يبدون استعدادهم للادلاء بشهاداتهم لصالح ايران في محكمة 11 سبتمبر

واضاف الرسالة: بامكان ايران من خلال احتجاج قوي ضد هذا الحكم، أن تحقق انتصارا كبيرا ضد أعدائها ، ومن المرجح أنها ستفوز في هذه القضية ايضا ".
رمز الخبر: ۳۸۴۲۲
تأريخ النشر: 27 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: دعا اساتذة جامعات وناشطون سياسيون في الولايات المتحدة، ايران الى الطعن في قرار محكمة اميركية حول دفع تعويضات بقيمة 6مليارات دولار لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 ، واعلنوا استعدادهم لمساعدة ايران في هذا الشأن.

بالرغم من عدم وجود اي دليل ضد ايران في ملف هجمات 11 سبتمبر 20001، فقد اصدرت محكمة اميركية حكما غيابيا يلزم ايران بدفع 6 مليارات دولار لأسر ضحايا هذه الهجمات التي استهدفت برجي التجارة العالمي في نيويورك.

واحتجاجا على هذا الحكم ودعما لايران، فقد وجه اساتذة جامعات وناشطون سياسيون في الولايات المتحدة رسالة الى وزارتي الخارجية والعدل في ايران، اكدوا فيها انه اذا قدمت الجمهورية الاسلامية الايرانية اعتراضا على الحكم فانهم مستعدون للادلاء بشهاداتهم لصالح ايران في المحكمة.

وجاء في هذه الرسالة "نطلب من الجمهورية الاسلامية الايرانية تقديم احتجاج بشكل عاجل ضد حكم محكمة المنطقة الجنوبية بنيويورك، الرجاء الانتباء الى ان هذا الاعتراض يجب ان يقدم في مدة اقصاها الاربعاء 28 مايو/ ايار، ونتيجة لذلك، فان هذه القضية ملحة للغاية.

واكد هؤلاء الناشطون السياسيون والجامعيون على استعدادهم ورغبتهم في الادلاء بشهاداتهم لدعم براءة ايران، واصفين هذا الاتهام ضد ايران بانه ضعيف جدا.

واشاروا الى انه من اصل 19 عنصرا قاموا باختطاف الطائرات وتفجيرها في هجمات 11 سبتمبر ، فان 15 منهم من حاملي الجنسية السعودية، ولا يوجد اي ايراني بينهم.

واضاف الرسالة: بامكان ايران من خلال احتجاج قوي ضد هذا الحكم، أن تحقق انتصارا كبيرا ضد أعدائها ، ومن المرجح أنها ستفوز في هذه القضية ايضا ".

ووقع على هذه الرسالة عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية الاميركية، من بينها:

- مجموعة المهندسين المعماريين الباحثين عن حقيقة 11 سبتمبر
- مجموعة العلماء الباحثين عن حقيقة 11 سبتمبر
- تجمع 11 سبتمبر
- "ريتشارد فولك" استاذ الحقوق الدولية المتقاعد بجامعة برينستون
- "ديفيد ري غريفين" الاستاذ المتقاعد بمدرسة كليرمونت ومؤلف 13 كتابا حول احداث 11 سبتمبر 2001
- "مارك كريسبين ميلر" استاذ الثقافة والروابط بجامعة نيويورك
- "مارك روبينسون" استاد السياسة والمجتمع والصحافة
- "ساندر هيكس" المرشح لانتخابات الكونغرس الاميركي

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