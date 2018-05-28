قائد الدفاع الجوي الايراني: ليس بامكان أي طائرة معادية اختراق اجواء البلاد

واعتبر ايران بانها من الدول المتفوقة في العالم في المجال الدفاعي واضاف، ان اقتدار البلاد العسكري لا يخضع لاي تفاوض وفيما لو ضغط اصبع العدو على الزناد سنقوم بتاديبه بحيث يندم على فعلته.

شبکة تابناک الاخبارية: صرح قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي الايراني العميد فرزاد اسماعيلي بان هنالك 3700 نقطة للدفاع الجوي في مختلف انحاء البلاد، مؤكدا بانه ليس بامكان اي طائرة معادية اختراق اجواء البلاد.

وفي تصريح له يوم السبت في مدينة املش بمحافظة جيلان شمال ايران، قال العميد اسماعيلي حول الاتفاق النووي، ان اجراءات الحظر تجعل ايران اكثر قوة وصلابة ونحن لا نشعر باي هاجس تجاه خروج الاميركيين من الاتفاق النووي.

واشار العميد اسماعيلي الى ان اميركا ومنذ بداية الاتفاق النووي لم تكن حاضرة فيه واضاف، ان اجراءات الحظر الاميركية ضد ايران لا تاثير لها اطلاقا على البلاد بل ستجعل شعبنا اكثر عزما وارادة.

واكد بانه سيتم الرد ردا صاعقا على الاعداء فيما لو قاموا باي تعرض على تراب ايران واضاف، هنالك في مختلف انحاء البلاد 3700 نقطة تحت غطاء مقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي، وليس بامكان اي طائرة معادية اختراق اجواء ايران.

واعتبر ايران بانها من الدول المتفوقة في العالم في المجال الدفاعي واضاف، ان اقتدار البلاد العسكري لا يخضع لاي تفاوض وفيما لو ضغط اصبع العدو على الزناد سنقوم بتاديبه بحيث يندم على فعلته.