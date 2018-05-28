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صاروخ باليستي يستهدف تجمعات التحالف السعودي بالساحل الغربي لليمن

أن القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز "قاهر تو إم" على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي.
رمز الخبر: ۳۸۴۱۶
تأريخ النشر: 27 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أطلقت القوة الصاروخية اليمنية فجر اليوم الأحد، صاروخاً باليستياً نوع "قاهر تو إم" على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي بمحافظة تعز جنوبي غربي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري " المسيرة نت" أن القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية أطلقت صاروخاً باليستياً من طراز "قاهر تو إم" على تجمعات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي.

يُذكر أن القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية قد أطلقت في الخامس من الشهر الحالي صاروخيا باليستيا من طراز "قاهر تو إم" على تجمعات الغزاة والمرتزقة في جبهة الساحل الغربي كما دك صاروخ باليستي من نوع "قاهر تو إم" في 24 من شهر أبريل/نيسان الماضي تجمعات الغزاة والمرتزقة في المخاء وأكد مصدر عسكري حينها إصابة الصاروخ لهدفه بدقه ومصرع العشرات من المرتزقه بينهم قيادات.

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