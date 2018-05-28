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بوتين: الخطوات الأحادية الجانب بشأن الصفقة مع إيران ستقود إلى مأزق

وشدد على ضرورة تسوية هذه القضايا بهدوء، مؤكدا أن روسيا أيدت الحظر المفروض بطريقة شرعية عبر مجلس الأمن الدولي، ولم تؤيد أبدا أي إجراءات أحادية الجانب.
رمز الخبر: ۳۸۴۰۶
تأريخ النشر: 26 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خطة الأعمال المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني مثبتة بقرار مجلس الأمن الدولي وأي خطوات أحادية الجانب ستقود إلى مأزق.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إن "ما يسمى بالصفقة النووية الإيرانية مثبتة بقرار مجلس الأمن الدولي، وهذه وثيقة قانونية دولية متعددة الأطراف. وإذا أردنا أن تكون أعمالنا قابلة للتنبؤ، فعلينا أن نتمسك بقواعد عامة، والخطوات أحادية الجانب تقود إلى مأزق وغير بناءة".

وأشار بوتين إلى أن إيران تنفذ كافة التزاماتها، ولا يوجد ما تعاقب عليه.

وأكد أن إلغاء الصفقة النووية مع طهران سيلحق أضرارا بالمنطقة كلها. وقال: "هل سيكون من الأفضل بالنسبة لإسرائيل إذا انسحبت إيران من هذه الصفقة أو إذا أجبروها على الانسحاب؟ وفي هذا الحال سيصبح نشاط إيران النووي غامضا بالنسبة للجميع. ونحن لن نعرف ماذا يحدث هناك. وما هي الأخطار التي ستظهر في تلك الحال؟".

وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك سيؤدي إلى ظهور قضية مماثلة لقضية كوريا الشمالية التي لم يتم حلها بعد. وتساءل: "هل نريد مشكلة أخرى من هذا النوع أو حتى أكبر حجما؟ أعتقد لا، لا سيما وأن هذه المنطقة التي نتحدث عنها قابلة للانفجار".

وشدد على ضرورة تسوية هذه القضايا بهدوء، مؤكدا أن روسيا أيدت الحظر المفروض بطريقة شرعية عبر مجلس الأمن الدولي، ولم تؤيد أبدا أي إجراءات أحادية الجانب.

ودعا الرئيس الروسي إلى العمل مع كافة أطراف الاتفاق النووي الإيراني، وقبل كل شيء الولايات المتحدة. وحذر من أنه "إذا تم تدمير هذه الصفقة نهائيا، فسيخسر الكثيرون بالفعل. وعلينا أن نعمل كل ما بوسعنا من أجل منع وقوع ذلك. وهذا يتطلب العمل مع كافة المشاركين في العملية، وقبل كل شيء مع الولايات المتحدة".

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