الخارجية الإيرانية : إذا قررت أوروبا الخروج من الاتفاق سننفذ الخطط الموضوعة

هذا ويجتمع دبلوماسيون كبار من إيران وخمس قوى كبرى في فيينا اليوم لمنع انهيار الاتفاق النووي مع طهران، الذي يعود لعام 2015، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

شبکة تابناک الاخبارية: طالبت الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة الدول الأوروبية المنضوية ضمن الاتفاق النووي بتنفيذ تعهداتها بشكل عملي مشيرة إلا أن عدم التنفيذ، سيقابله تطبيق الخطة الإيرانية، التي وضعت سابقا لالتعامل مع هذه الحالة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي للتلفزيون الرسمي: "على أوروبا أن تنفذ وعودها بشكل عملي، وإلا سنقوم بالتعامل مع الموضوع ضمن الخطة التي وضعت سابقا".

وأكد قاسمي أنه "في حال قررت أوروبا الخروج من الاتفاق النووي سننفذ الخطط الموضوعة".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بأن ايران:"وضعت خطط كثيرة إذا وصلت المباحثات مع أوروبا لطريق مسدود".

هذا ويجتمع دبلوماسيون كبار من إيران وخمس قوى كبرى في فيينا اليوم لمنع انهيار الاتفاق النووي مع طهران، الذي يعود لعام 2015، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي قد قال في وقت سابق حول مباحثات فيينا، بأنها لن تكون "سهلة".