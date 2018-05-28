النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۰مشاهدات
‍ پ

العميد بوردستان: القوات المسلحة الايرانية لن تؤخذ على حين غرة

وتابع انه قبل انتصار الثورة كان الجيش وجميع امتيازات البلاد في قبضة اميركا والاستكبار ومن الطبيعي ان تستاء اميركا عقب انتصار الثورة الاسلامية .
رمز الخبر: ۳۸۴۰۱
تأريخ النشر: 26 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الايراني العميد احمد رضا بوردستان اننا نتمتع بقدرة استخبارية متميزة ونقوم برصد جيمع التحركات في الداخل والخارج وان قوات المسلحة لن تؤخذ على حين غرة ابدا.

في كلمته قبيل خطبة صلاة الجمعة في مدينة مشهد المقدسة قال العميد بوردستان ان عقيدة القوات المسلحة في البلاد دفاعية وتقوم على الردع ولكنها قادرة على التحرك لمواجهة اي تهديد دفاعا عن البلاد وعن قيم النظام في اي بقعة جغرافية.

واوضح العميد بوردستان بانه وبفضل العلماء شباب فاننا ننتج اليوم ما نحتاجه من اسلحة ومعدات دفاعية وان الفاصلة الزمنية بين ولادة الفكرة وترجمتها على ارض الواقع قصيرة جدا ونحن صامدون باقتدار اكثر من قبل دفاعا عن النظم والاسلام .

وتابع انه قبل انتصار الثورة كان الجيش وجميع امتيازات البلاد في قبضة اميركا والاستكبار ومن الطبيعي ان تستاء اميركا عقب انتصار الثورة الاسلامية .

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران
عراقجي: لن نواصل المفاوضات مع الاوروبيين إن شعرنا انهم یدفعون الوقت
روحاني: الاميركيون يكذبون بان هدفهم ليس فرض الحظر على الشعب الايراني
النمسا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران خطأ مؤسف
تحالف اميركا والكيان الصهيوني والسعودية بصدد اثارة ازمة جديدة في المنطقة
بعد اتهام الإمارات… الكونغرس يفتح ملف سجون التعذيب في اليمن
ظريف يتوجه الى الهند مساء اليوم
ايران تبني قاعدتين بحريتين في ساحلها على بحر عمان
ناشطون سياسيون اميركيون يبدون استعدادهم للادلاء بشهاداتهم لصالح ايران في محكمة 11 سبتمبر
خديجة الكبرى وإيمانها بالنبوة والإمامة
ايران: صادرات النفط تمضي بشكل طبيعي بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
السعودية تعلن مقتل 6 جنود في الحرب على اليمن
قائد الدفاع الجوي الايراني: ليس بامكان أي طائرة معادية اختراق اجواء البلاد
روحاني: الاوروبيون اختاروا الاتفاق النووي
صاروخ باليستي يستهدف تجمعات التحالف السعودي بالساحل الغربي لليمن
قائد الدفاع الجوي الايراني: ليس بامكان أي طائرة معادية اختراق اجواء البلاد
ناشطون سياسيون اميركيون يبدون استعدادهم للادلاء بشهاداتهم لصالح ايران في محكمة 11 سبتمبر
ايران: صادرات النفط تمضي بشكل طبيعي بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
صاروخ باليستي يستهدف تجمعات التحالف السعودي بالساحل الغربي لليمن
السعودية تعلن مقتل 6 جنود في الحرب على اليمن
ايران تبني قاعدتين بحريتين في ساحلها على بحر عمان
بعد اتهام الإمارات… الكونغرس يفتح ملف سجون التعذيب في اليمن
ظريف يتوجه الى الهند مساء اليوم
خديجة الكبرى وإيمانها بالنبوة والإمامة
روحاني: الاوروبيون اختاروا الاتفاق النووي
عراقجي: لن نواصل المفاوضات مع الاوروبيين إن شعرنا انهم یدفعون الوقت
الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران
النمسا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران خطأ مؤسف
روحاني: الاميركيون يكذبون بان هدفهم ليس فرض الحظر على الشعب الايراني
تحالف اميركا والكيان الصهيوني والسعودية بصدد اثارة ازمة جديدة في المنطقة