العميد بوردستان: القوات المسلحة الايرانية لن تؤخذ على حين غرة

وتابع انه قبل انتصار الثورة كان الجيش وجميع امتيازات البلاد في قبضة اميركا والاستكبار ومن الطبيعي ان تستاء اميركا عقب انتصار الثورة الاسلامية .

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الايراني العميد احمد رضا بوردستان اننا نتمتع بقدرة استخبارية متميزة ونقوم برصد جيمع التحركات في الداخل والخارج وان قوات المسلحة لن تؤخذ على حين غرة ابدا.

في كلمته قبيل خطبة صلاة الجمعة في مدينة مشهد المقدسة قال العميد بوردستان ان عقيدة القوات المسلحة في البلاد دفاعية وتقوم على الردع ولكنها قادرة على التحرك لمواجهة اي تهديد دفاعا عن البلاد وعن قيم النظام في اي بقعة جغرافية.

واوضح العميد بوردستان بانه وبفضل العلماء شباب فاننا ننتج اليوم ما نحتاجه من اسلحة ومعدات دفاعية وان الفاصلة الزمنية بين ولادة الفكرة وترجمتها على ارض الواقع قصيرة جدا ونحن صامدون باقتدار اكثر من قبل دفاعا عن النظم والاسلام .

وتابع انه قبل انتصار الثورة كان الجيش وجميع امتيازات البلاد في قبضة اميركا والاستكبار ومن الطبيعي ان تستاء اميركا عقب انتصار الثورة الاسلامية .