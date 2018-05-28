النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۸مشاهدات
‍ پ

القمريون يخرجون عن صمتهم ويتظاهرون في العاصمة موروني ويطالبون برحيل الرئيس عثمان غزالي وينعتونه بالديكتاتور!

وتعتبر هذه التظاهرات الحاشدة التي خرجت يوم أمس هي الأولى من نوعها والتي خرجت فيها الحشود لإعلان تضامنها مع الرئيس الأسبق للجمهورية السيد احمد عبدالله سامبي الذي تفرض عليها السلطة الحالية الإقامة الجبرية بمنزله في العاصمة موروني.
رمز الخبر: ۳۸۳۹۸
تأريخ النشر: 26 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: تصاعدت وتيرة الأحداث في جمهورية جزر القمر حيث نظمت قوى المعارضة السياسية بشتى أحزابها واتجاهاتها تظاهرات شعبية حاشدة ضد الدكتاتور عثمان غزالي وذلك بعد صلاة الجمعة يوم أمس في مروني العاصمة وفي موسمود عاصمة انجوان ثاني أهم المدن في جمهورية جزر القمر الإتحادية.

وقد رفع المتظاهرون شعارات منددة بإجراءات رئيس الجمهورية الخاصة بحل المحكمة الدستورية وتعديل الدستور بحيث يتمكن من البقاء في السلطة لعدد غير محدد من الدورات.

وقد طالب المتظاهرون من من الرئيس الذي نعتوه بالدكتاتور أن يرحل فورا من حكم البلاد.

وتعتبر هذه التظاهرات الحاشدة التي خرجت يوم أمس هي الأولى من نوعها والتي خرجت فيها الحشود لإعلان تضامنها مع الرئيس الأسبق للجمهورية السيد احمد عبدالله سامبي الذي تفرض عليها السلطة الحالية الإقامة الجبرية بمنزله في العاصمة موروني.

وقد كانت سلطات الرئيس عثمان غزالي كانت قد منعت الرئيس الأسبق السيد سامبي من إلقاء محاضراته الدينية في شهر رمضان المبارك ومن ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية على خلفية معارضته لحل المحكمة الدستورية واعتراضه على محاولة تغيير الرئيس الحالي السيد غزالي لمواد الدستور بمراسيم رئاسية وليس بحسب نصوص ولوائح الدستور الخاصة بتعديل مواده.

ويعلق مراقبون على تطورات الأوضاع الراهنة في الساحة القمرية قد تفتح الصراع السياسي القائم بين الفرقاء لتدخل قوات أجنبية في شؤون البلاد الداخلية مما يزيدها تعقيدا وخطورة على إستقرار النظام السياسي في بلد لا يتجاوز تعداد سكانه عن الثمانمئة ألف نسمة والتي يحظى فيها الرئيس الأسبق للجمهورية بشعبية واسعة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران
عراقجي: لن نواصل المفاوضات مع الاوروبيين إن شعرنا انهم یدفعون الوقت
روحاني: الاميركيون يكذبون بان هدفهم ليس فرض الحظر على الشعب الايراني
النمسا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران خطأ مؤسف
تحالف اميركا والكيان الصهيوني والسعودية بصدد اثارة ازمة جديدة في المنطقة
بعد اتهام الإمارات… الكونغرس يفتح ملف سجون التعذيب في اليمن
ظريف يتوجه الى الهند مساء اليوم
ايران تبني قاعدتين بحريتين في ساحلها على بحر عمان
ناشطون سياسيون اميركيون يبدون استعدادهم للادلاء بشهاداتهم لصالح ايران في محكمة 11 سبتمبر
خديجة الكبرى وإيمانها بالنبوة والإمامة
ايران: صادرات النفط تمضي بشكل طبيعي بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
السعودية تعلن مقتل 6 جنود في الحرب على اليمن
قائد الدفاع الجوي الايراني: ليس بامكان أي طائرة معادية اختراق اجواء البلاد
روحاني: الاوروبيون اختاروا الاتفاق النووي
صاروخ باليستي يستهدف تجمعات التحالف السعودي بالساحل الغربي لليمن
قائد الدفاع الجوي الايراني: ليس بامكان أي طائرة معادية اختراق اجواء البلاد
ناشطون سياسيون اميركيون يبدون استعدادهم للادلاء بشهاداتهم لصالح ايران في محكمة 11 سبتمبر
ايران: صادرات النفط تمضي بشكل طبيعي بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
صاروخ باليستي يستهدف تجمعات التحالف السعودي بالساحل الغربي لليمن
السعودية تعلن مقتل 6 جنود في الحرب على اليمن
ايران تبني قاعدتين بحريتين في ساحلها على بحر عمان
بعد اتهام الإمارات… الكونغرس يفتح ملف سجون التعذيب في اليمن
ظريف يتوجه الى الهند مساء اليوم
خديجة الكبرى وإيمانها بالنبوة والإمامة
روحاني: الاوروبيون اختاروا الاتفاق النووي
عراقجي: لن نواصل المفاوضات مع الاوروبيين إن شعرنا انهم یدفعون الوقت
الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران
النمسا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران خطأ مؤسف
روحاني: الاميركيون يكذبون بان هدفهم ليس فرض الحظر على الشعب الايراني
تحالف اميركا والكيان الصهيوني والسعودية بصدد اثارة ازمة جديدة في المنطقة