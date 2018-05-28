النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

مجموعة 4+1 تتعهد بالالتزام الكامل والمتواصل للاتفاق النووي

واعربت الدول الاعضاء في الاتفاق النووي عن اسفها لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واعادة الحظر الاميركي الذي تم تعليقه وفقا للاتفاق النووي.
رمز الخبر: ۳۸۳۹۵
تأريخ النشر: 26 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد اعضاء مجموعة 4+1 خلال اجتماعهم بفيينا مع ايران اليوم الجمعة تعهدهم بالالتزام الكامل والمتواصل للاتفاق النووي ورفع الحظر المتعلق بالاتفاق النووي فيما اقترحت ايران عقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة على مستوى وزراء الخارجية .

وعمل مسؤولون من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بحضور مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل غياب الطرف الاميركي لاول مرة على بلورة استراتيجية مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لإنقاذ الاتفاق بالإبقاء على تدفق النفط والاستثمارات مع الالتفاف على العقوبات الأمريكية المرتقبة.

ورحبت الدول الاعضاء في الاتفاق النووي من جديد بالتزام ايران المتواصل بتعهداته النووية واشادت بالدور المهني والمحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تعد وفق قرار مجلس الامن 2231 الجهة الوحيدة المسؤولة عن المراقبة والاشراف على صدقية ايران بتعهداتها النووية .

واعربت الدول الاعضاء في الاتفاق النووي عن اسفها لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي واعادة الحظر الاميركي الذي تم تعليقه وفقا للاتفاق النووي.

وتعهدت الدول الاعضاء بالتزامها الكامل والمستمر بالاتفاق النووي بحسن نوايا وفي ظل مناخ بناء واعتبرت رفع الحظر المتعلق بالموضوع النووي بانه امر ضروري بهدف بناء علاقات اقتصادية وتجارية طبيعية مع ايران .

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران
عراقجي: لن نواصل المفاوضات مع الاوروبيين إن شعرنا انهم یدفعون الوقت
روحاني: الاميركيون يكذبون بان هدفهم ليس فرض الحظر على الشعب الايراني
النمسا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران خطأ مؤسف
تحالف اميركا والكيان الصهيوني والسعودية بصدد اثارة ازمة جديدة في المنطقة
بعد اتهام الإمارات… الكونغرس يفتح ملف سجون التعذيب في اليمن
ظريف يتوجه الى الهند مساء اليوم
ايران تبني قاعدتين بحريتين في ساحلها على بحر عمان
ناشطون سياسيون اميركيون يبدون استعدادهم للادلاء بشهاداتهم لصالح ايران في محكمة 11 سبتمبر
خديجة الكبرى وإيمانها بالنبوة والإمامة
ايران: صادرات النفط تمضي بشكل طبيعي بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
السعودية تعلن مقتل 6 جنود في الحرب على اليمن
قائد الدفاع الجوي الايراني: ليس بامكان أي طائرة معادية اختراق اجواء البلاد
روحاني: الاوروبيون اختاروا الاتفاق النووي
صاروخ باليستي يستهدف تجمعات التحالف السعودي بالساحل الغربي لليمن
قائد الدفاع الجوي الايراني: ليس بامكان أي طائرة معادية اختراق اجواء البلاد
ناشطون سياسيون اميركيون يبدون استعدادهم للادلاء بشهاداتهم لصالح ايران في محكمة 11 سبتمبر
ايران: صادرات النفط تمضي بشكل طبيعي بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي
صاروخ باليستي يستهدف تجمعات التحالف السعودي بالساحل الغربي لليمن
السعودية تعلن مقتل 6 جنود في الحرب على اليمن
ايران تبني قاعدتين بحريتين في ساحلها على بحر عمان
بعد اتهام الإمارات… الكونغرس يفتح ملف سجون التعذيب في اليمن
ظريف يتوجه الى الهند مساء اليوم
خديجة الكبرى وإيمانها بالنبوة والإمامة
روحاني: الاوروبيون اختاروا الاتفاق النووي
عراقجي: لن نواصل المفاوضات مع الاوروبيين إن شعرنا انهم یدفعون الوقت
الاتحاد الاوروبي يناقش الاثنین السياسة التي سيعتمدها حيال ايران
النمسا: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع ايران خطأ مؤسف
روحاني: الاميركيون يكذبون بان هدفهم ليس فرض الحظر على الشعب الايراني
تحالف اميركا والكيان الصهيوني والسعودية بصدد اثارة ازمة جديدة في المنطقة