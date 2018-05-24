النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۶مشاهدات
‍ پ

صالحي: بدانا تخصيب النظائر المشعة المستقرة بدعم من روسيا

واوضح انه اذا اردنا في بعض المجالات مثل التخصيب ان نزيد قدراتنا وان نزيد الانتاج او نزيد نسبة التخصيب مثلا فاننا لدينا الاستعداد اللازم لذلك .
رمز الخبر: ۳۸۳۸۴
تأريخ النشر: 23 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي اننا تمكننا عقب الاتفاق النووي من بدء تخصيب النظائر المشعة المستقرة بدعم من روسيا فيما كنا قبل الاتفاق النووي نخصب اليورانيوم فحسب وقال انه يجري بالطبع نقل التقنيات في هذا الحقل ايضا.

واضاف صالحي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء ان صناعتنا النووية تسير بوتيرة جيدة نحو تحقيق الاهداف التجارية ونامل ان لا نصل ابدا الى نقطة للعودة.

واكد صالحي استعداد ايران اللازم في مختلف المجالات للعودة الى وضع ما قبل الاتفاق النووي ولكننا نامل ان نضطر الى ذلك ابدا.

واوضح انه اذا اردنا في بعض المجالات مثل التخصيب ان نزيد قدراتنا وان نزيد الانتاج او نزيد نسبة التخصيب مثلا فاننا لدينا الاستعداد اللازم لذلك .

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيسي: لاينبغي ان تكون ايران اسيرة في الاتفاق النووي
شمخاني: لاجدوى من مواصلة العمل مع الاوروبيين ان عجزوا او لم يريدوا الدفاع عن مصالحهم وايران
صالحي: بدانا تخصيب النظائر المشعة المستقرة بدعم من روسيا
لوموند: اعتقال الناشطات السعوديات يكشف تناقض إصلاحات «بن سلمان»
المانيا: نبذل قصارى جهودنا للحفاظ على الاتفاق النووي
المقداد: انسحاب قوات ايران أو "حزب الله" من البلاد شأن سوري وغير مطروح للنقاش
مقتل الرئیس السابق للجنة الوطنية السعودية للمحامين في ظروف غامضة
مصرع 5 عسكريين سعوديين بمعارك مع القوات اليمنية
استمرار جرائم الكيان الصهيوني والنظام السعودي يجري بدعم من اميركا
قواتنا المسلحة لا تنتظر رخصة او ضوءا اخضر من اي قوة لتطوير قدراتها الدفاعية