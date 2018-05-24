صالحي: بدانا تخصيب النظائر المشعة المستقرة بدعم من روسيا

واوضح انه اذا اردنا في بعض المجالات مثل التخصيب ان نزيد قدراتنا وان نزيد الانتاج او نزيد نسبة التخصيب مثلا فاننا لدينا الاستعداد اللازم لذلك .

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي اننا تمكننا عقب الاتفاق النووي من بدء تخصيب النظائر المشعة المستقرة بدعم من روسيا فيما كنا قبل الاتفاق النووي نخصب اليورانيوم فحسب وقال انه يجري بالطبع نقل التقنيات في هذا الحقل ايضا.

واضاف صالحي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء ان صناعتنا النووية تسير بوتيرة جيدة نحو تحقيق الاهداف التجارية ونامل ان لا نصل ابدا الى نقطة للعودة.

واكد صالحي استعداد ايران اللازم في مختلف المجالات للعودة الى وضع ما قبل الاتفاق النووي ولكننا نامل ان نضطر الى ذلك ابدا.

واوضح انه اذا اردنا في بعض المجالات مثل التخصيب ان نزيد قدراتنا وان نزيد الانتاج او نزيد نسبة التخصيب مثلا فاننا لدينا الاستعداد اللازم لذلك .