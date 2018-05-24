مقتل الرئیس السابق للجنة الوطنية السعودية للمحامين في ظروف غامضة

ولا تزال الجهات الأمنية تتبع الجناة في تحرك سريع، حيث تم اكتشاف حادثة القتل صباحا، وقد وجدت بعض الأدلة التي تعمل عليها الشرطة في منطقة القصيم.

شبکة تابناک الاخبارية: عثرت الجهات الأمنية السعودية، صباح الثلاثاء، على جثة إبراهيم الغصن وقد فارق الحياة نتيجة تعرضه للضرب، وقد قيدت يداه وألقي به في أحد الأحواش شمال بريدة.

عثرت الجهات الأمنية السعودية، صباح الثلاثاء، على جثة رئيس المجلس البلدي في بريدة إبراهيم الغصن وقد فارق الحياة نتيجة تعرضه للضرب، وقد قيدت يداه وألقي به في أحد الأحواش شمال بريدة.

وتعمل الجهات الأمنية على تتبع الفاعلين، وتحوم الشكوك حول بعض العمالة الذين يشتغلون لدى رئيس المجلس البلدي في أعمال متعددة.

ووجدت جثة الغصن في أحد المواقع القريبة من منزله في شمال بريدة بالقرب من معارض السيارات.

إبراهيم الغصن الذي يعمل كمحامٍ وترأس هيئة المحامين بالسعودية، نعاه العديد من المحامين في تغريدات على تويتر.

ولا تزال الجهات الأمنية تتبع الجناة في تحرك سريع، حيث تم اكتشاف حادثة القتل صباحا، وقد وجدت بعض الأدلة التي تعمل عليها الشرطة في منطقة القصيم.

وفي المستوى الشرعي والقانوني فالدكتور ابراهيم الغصن أحد كبار رجال القانون في السعودية ومنطقة الخليج الفارسي، فهو يأتي في المقدمة حيث يعد من البارزين جدا في هذا المجال، ونظير هذا التميز تم اختياره رئيسا لاتحاد المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى انه رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في المملكة. وشارك في العديد من المؤتمرات المتخصصة في الأنظمة والقانون على المستوى المحلي والدولي، وحظيت كافة مشاركاته بالتقدير والإشادة والثناء الخاص، وقدم خلال مشاركاته المتعددة الكثير من الأوراق العلمية المتخصصة التي أثرت المؤتمر والمشاركين فيه.

العربية+صحيفة الجزيرة السعودية