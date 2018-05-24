النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۶مشاهدات
‍ پ

مصرع 5 عسكريين سعوديين بمعارك مع القوات اليمنية

رئيس الرقباء حمد بن محمد مقهد حمدي، العريف ظافر دشيّش الخثعمي، الجندي أول محمد بن يحيى عبدالله سحاري، الجندي حسن بن جابر مفرح هروبي.
رمز الخبر: ۳۸۳۷۹
تأريخ النشر: 23 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، مقتل خمسة من الجيش السعودي بينهم ضابط بمعارك حدودية مع القوات اليمنية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية وصحيفتا "سبق" و"هتون" أن النقيب أحمد بن وابل الوابل، قتل مع 4 جنود خلال معارك مع مسلحي أنصار الله في الحد الجنوبي وهو مصطلح يستخدمه السعوديون للتعبير عن المعارك الدائرة في جيزان ونجران وعسير الحدودية مع اليمن.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية بأسماء العسكريين المقتولين وهم: رئيس الرقباء حمد بن محمد مقهد حمدي، العريف ظافر دشيّش الخثعمي، الجندي أول محمد بن يحيى عبدالله سحاري، الجندي حسن بن جابر مفرح هروبي.

يذكر أن القوات اليمنية تنفذ هجمات على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير، تتنوع بين قصف وكمائن وعمليات قنص، كرد على العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
رئيسي: لاينبغي ان تكون ايران اسيرة في الاتفاق النووي
شمخاني: لاجدوى من مواصلة العمل مع الاوروبيين ان عجزوا او لم يريدوا الدفاع عن مصالحهم وايران
صالحي: بدانا تخصيب النظائر المشعة المستقرة بدعم من روسيا
لوموند: اعتقال الناشطات السعوديات يكشف تناقض إصلاحات «بن سلمان»
المانيا: نبذل قصارى جهودنا للحفاظ على الاتفاق النووي
المقداد: انسحاب قوات ايران أو "حزب الله" من البلاد شأن سوري وغير مطروح للنقاش
مقتل الرئیس السابق للجنة الوطنية السعودية للمحامين في ظروف غامضة
مصرع 5 عسكريين سعوديين بمعارك مع القوات اليمنية
استمرار جرائم الكيان الصهيوني والنظام السعودي يجري بدعم من اميركا
قواتنا المسلحة لا تنتظر رخصة او ضوءا اخضر من اي قوة لتطوير قدراتها الدفاعية