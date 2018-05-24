مصرع 5 عسكريين سعوديين بمعارك مع القوات اليمنية

رئيس الرقباء حمد بن محمد مقهد حمدي، العريف ظافر دشيّش الخثعمي، الجندي أول محمد بن يحيى عبدالله سحاري، الجندي حسن بن جابر مفرح هروبي.

شبکة تابناک الاخبارية: أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، مقتل خمسة من الجيش السعودي بينهم ضابط بمعارك حدودية مع القوات اليمنية.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية وصحيفتا "سبق" و"هتون" أن النقيب أحمد بن وابل الوابل، قتل مع 4 جنود خلال معارك مع مسلحي أنصار الله في الحد الجنوبي وهو مصطلح يستخدمه السعوديون للتعبير عن المعارك الدائرة في جيزان ونجران وعسير الحدودية مع اليمن.

وأفادت وسائل الإعلام السعودية بأسماء العسكريين المقتولين وهم: رئيس الرقباء حمد بن محمد مقهد حمدي، العريف ظافر دشيّش الخثعمي، الجندي أول محمد بن يحيى عبدالله سحاري، الجندي حسن بن جابر مفرح هروبي.

يذكر أن القوات اليمنية تنفذ هجمات على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير، تتنوع بين قصف وكمائن وعمليات قنص، كرد على العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس/آذار 2015.