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وزيرة دنماركية تقترح إجازة لمدة شهر للصائمين!

وتابعت الوزيرة “أتساءل ما اذا كان فرض ديني بموجب ركن من أركان الإسلام عمره 1400 عام يتوافق مع المجتمع وسوق العمل في الدنمارك في عام 2018”.
رمز الخبر: ۳۸۳۷۲
تأريخ النشر: 22 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: طالبت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية إنغر ستويبرغ، العضو في الحزب الليبرالي (وسط- يمين)، ولمناسبة بدء شهر رمضان المسلمين، الصائمين بأخذ إجازة عن العمل خلال فترة الصوم، معتبرة أنّ الامتناع عن الأكل والشرب خلال هذه الفترة يشكل “خطراً علينا جميعا”.

وظهر طلب الوزيرة الدنماركية المعروفة بمواقفها المعادية للهجرة في مقالٍ لها نُشر بصحيفة “بي تي” كتبت ستويبرغ  جاء فيه: “أدعو المسلمين إلى أخذ اجازة من العمل خلال شهر رمضان لتفادي تداعيات سلبية على بقية المجتمع الدنماركي”.

وتابعت الوزيرة “أتساءل ما اذا كان فرض ديني بموجب ركن من أركان الإسلام عمره 1400 عام يتوافق مع المجتمع وسوق العمل في الدنمارك في عام 2018”.

وكتبت الوزيرة في مقالها أنها تخشى من أن يؤثر الصوم على “السلامة والإنتاجية”، وأعطت مثالا على ذلك سائق حافلة “لم يأكل أو يشرب منذ أكثر من عشر ساعات”. وأضافت ستويبرغ “قد يشكل ذلك خطراً علينا جميعا”.

وكانت الوزيرة أثارت العام الماضي جدلا بنشرها على فيسبوك صورة لها مبتسمة وهي تحمل قطعة حلوى احتفالا بالتدبير الرقم 50 لتشديد قوانين الهجرة.

وشددت الدنمارك خلال السنوات الخمسة عشرة الماضية سياساتها المتعلقة بالهجرة، بفرض تعلم المهاجرين عادات البلاد ولغتها لضمان تكيّفهم مع سوق العمل.

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