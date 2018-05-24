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القيادة العامة للجيش السوري: ريف دمشق أصبح منطقة آمنة من المسلحين

وتابع أن العمليات تتوج تطهير جميع بلدات الغوطتين الغربية والشرقية تماماً من رجس الإرهاب المسلح التكفيري بكل مسمياته وأشكاله وسحق تجمعاته التي كانت تنتشر في تلك المناطق.
رمز الخبر: ۳۸۳۷۱
تأريخ النشر: 22 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أنه بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمتتابعة أنجزت وحدات من القوات المسلحة والقوات الرديفة والحليفة تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل جنوب دمشق.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وقبلها يلدا وببيلا وبيت سحم.

وتابع أن العمليات تتوج تطهير جميع بلدات الغوطتين الغربية والشرقية تماماً من رجس الإرهاب المسلح التكفيري بكل مسمياته وأشكاله وسحق تجمعاته التي كانت تنتشر في تلك المناطق.

وختم البيان بـ"إحكام السيطرة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك إنجاز تنبع أهميته من القضاء التام على أشرس مكونات التنظيمات الإرهابية وإثبات قدرة جيشنا الباسل على الحسم الناجز في مواجهة الإرهاب الممنهج والمدعوم من قوى إقليمية ودولية إضافة إلى ضمان أمن العاصمة دمشق وريفها كاملا".

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