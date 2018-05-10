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تظاهرة في الديه تأكيدا على الدفاع عن الشيخ عيسی قاسم

وتجري تحضيرات لإطلاق سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات تحت شعار “العمامة المقاومة” و”دفاعنا مقدس” تعبيرا عن التمسك بالثورة وبأهدافها الأصيلة، وتضامنا مع المعتقلين والمعتقلات في السجون الخليفية.
رمز الخبر: ۳۸۳۱۱
تأريخ النشر: 09 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: تظاهر مواطنون في بلدة الديه، شمالي البحرين، مساء أمس الثلاثاء معبرين عن استمرار الموقف الشعبي المتضامن مع آية الله الشيخ عيسي قاسم الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله ببلدة الدراز منذ شهر مايو من العام الماضي.

وتقدمت التظاهرة لافتة كبيرة طُبعت عليها صورة للشيخ قاسم، فيما دوت الهتافات الثورية الداعية إلي إسقاط النظام الخليفي.

وفي بلدة المعامير، تجددت التظاهرة اليومية التي ينظمها الأهالي، وخرجوا من وسط البلدة متمسكين بحمل الرايات الحمراء التي ترمز إلي التمسك بحق القصاص من الحاكم الخليفي حمد عيسي متهمين إياه بقتل المواطنين وتعذيب السجناء وانتهاك الأعراض والمقدسات.

إلي ذلك، نظم الأهالي في عدد من البلدات، ومنها المقشع وأبوصيبع والشاخورة، أمسيات دعائية تحت شعار “سلاح الأنبياء” لطلب النصرة للثورة والفرج عن المعتقلين وشفاء الجرحي والمصابين.

وتجري تحضيرات لإطلاق سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات تحت شعار “العمامة المقاومة” و”دفاعنا مقدس” تعبيرا عن التمسك بالثورة وبأهدافها الأصيلة، وتضامنا مع المعتقلين والمعتقلات في السجون الخليفية.

* البحرين اليوم

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