CNN نقلا عن مصادر عسكرية: إيران على حافة هجوم على “إسرائيل”

وقالت المصادر نفسها إنه وفقا للمعلومات الاستخبارية فإنه ليس من الواضح متى سيحدث الهجوم، وأين سيتم تنفيذه. وقال مصدر “اذا وقع هجوم فربما لن يكون من الواضح على الفور ان المنفذ هي ايران.”

شبکة تابناک الاخبارية: قالت مصادر عسكرية أمريكية لمحطة CNN أن هناك مخاوف متزايدة من أن إيران على حافة هجوم على كيان الاحتلال الاسرائيلي لكن من غير الواضح متى واين سيحدث الهجوم.

وقالت المصادر نفسها إنه وفقا للمعلومات الاستخبارية فإنه ليس من الواضح متى سيحدث الهجوم، وأين سيتم تنفيذه. وقال مصدر “اذا وقع هجوم فربما لن يكون من الواضح على الفور ان المنفذ هي ايران.”

وأعلن جيش الاحتلال عن افتتاح الملاجئ في هضبة الجولان، واستدعى قوات الاحتياط تحسبا لاندلاع حرب.

واعلن الرئيس الامريكي ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران واعادة فرض العقوبات.