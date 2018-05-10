روحاني: اميركا لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق

مجلس الأمن الدولي صادق على الاتفاق النوويو واشنطن تعلن رسميا عدم احترام كل الاتفاقيات الدولية. إذا كان الاتفاق حبراً على ورق ولن يضمن مصالحنا فسيكون لنا طريق واضح ونحن مستعدون لكل الظروف.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد الرئيس الايراني "حسن روحاني" ان الولايات المتحدة لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق، مشیرا الى ان الاتفاق النووي هو اتفاق دولي وليس اتفاق ثنائي بين بلدين في رده على قرار ترامب بانسحاب اميركا من الاتفاق النووي.

وقال الرئيس روحاني في كلمة متلفزة مساء الثلاثاء كنا نعلم منذ البداية ان اميركا لن تفي بتعهداتها وهذا ما ثبت لنا في قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي.

واضاف : سنجري مشاورات مع الدول المعنية بالاتفاق النووي. الحكومة الإيرانية التزمت بما تعهدت به لكن واشنطن لا تحترم الاتفاقات الدولية.

واضاف: بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أقرت بأنها دولة لا تحترم الاتفاقات الدولية.

واردف يقول : مجلس الأمن الدولي صادق على الاتفاق النوويو واشنطن تعلن رسميا عدم احترام كل الاتفاقيات الدولية. إذا كان الاتفاق حبراً على ورق ولن يضمن مصالحنا فسيكون لنا طريق واضح ونحن مستعدون لكل الظروف.

واضاف: هذا الاتفاق لم يكن بين الولايات المتحدة وإيران بل كان اتفاقا دوليا. ان مجموعة "5+1" فقدت أحد أعضائها، ومنذ هذه اللحظة الاتفاق بين إيران و5 دول فقط. وجهتُ وزارة الخارجية لإجراء محادثات مع موسكو والصين والدول الأوروبية.

واضاف: على الشعب الإيراني ألّا يقلق في هذه المرحلة، و سيكون هناك هدوء واستقرار في الأسواق وتأمين للعملات الصعبة التي يحتاجها الشعب.

واكد ان ما قام به ترامب حرب نفسية ولن نمسح له بالضغط الاقتصادي والسياسي وشعبنا أكثر اتحاداً اليوم.

وقال رئيس الجمهورية : أصدرت تعليمات لوكالة الطاقة الذرية الإيرانية للقيام بما هو ضروري.