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ايران تطلق جهودا دبلوماسیة لضمان مصالحها الكاملة عبر الاتفاق النووي

"رداً على الانتهاكات المستمرة للولایات المتحدة والانسحاب غیر القانوني من الاتفاق النووي سوف أقوم، بناء على ایعاز الرئیس روحانی، بجهود دبلوماسیة لدراسة ما إذا كان بقاؤنا فی خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) قد یضمن المصالح الكاملة لإیران.. النتیجة ستحدد ردنا".
رمز الخبر: ۳۸۳۰۵
تأريخ النشر: 09 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف ردا على اعلان الرئیس الاميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووی، أنه سیقوم بجهود دبلوماسیة للتاكد من ضمان مصالح ایران عبر الاتفاق النووي.

وأكد ظریف في تغریدة نشرها عبر حسابه بتویتر، "رداً على الانتهاكات المستمرة للولایات المتحدة والانسحاب غیر القانوني من الاتفاق النووي سوف أقوم، بناء على ایعاز الرئیس روحانی، بجهود دبلوماسیة لدراسة ما إذا كان بقاؤنا فی خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) قد یضمن المصالح الكاملة لإیران.. النتیجة ستحدد ردنا".

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