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طهران: السعودية لا ترغب بنشر الامن والاستقرار في المنطقة

لقد شهدنا كيف ان داعش سيطر على مناطق مهمة من العراق بدعم من بعض الدول المولدة والمروجة للارهاب الا ان العراقيين تمكنوا من التغلب على هذه الظاهرة المقيتة ولو بصعوبة.
رمز الخبر: ۳۸۲۹۰
تأريخ النشر: 08 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان السعودية لا ترغب بنشر الامن والاستقرار وتحقیق التنمية في المنطقة.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، اعرب قاسمي عن امله بان تجري الانتخابات البرلمانية العراقية بصورة جيدة وتتولى الحكومة المنتخبة من الشعب زمام الامور واضاف، انه وفي ضوء ظروف العراق، فمن الممكن ان تقوم دول في المنطقة وخارجها، بالاخلال في مسيرة الانتخابات العراقیة وخلق المشاكل في طريقها.

واضاف، لقد شهدنا كيف ان داعش سيطر على مناطق مهمة من العراق بدعم من بعض الدول المولدة والمروجة للارهاب الا ان العراقيين تمكنوا من التغلب على هذه الظاهرة المقيتة ولو بصعوبة.

وتابع المتحدث، يبدو ان دولة مثل السعودية لا ترغب بان تشهد المنطقة النمو والامن والاستقرار ولربما يتصور هؤلاء الصبيان حديثي العهد بالسلطة بان بقاءهم يكمن في اثارة الفوضى والشغب وزعزعة الامن وللاسف فاننا نشهد وفقا لهذا المنظار والسياسة تدخلات خاطئة وعبثية من جانب الحكومة السعودية في بعض قضايا المنطقة خاصة في ازمة اليمن، لذا فاننا نامل من المجتمع العالمي ومنظمة الامم المتحدة وشعوب العالم بذل المزيد من الجهد للمساعدة بانهاء هذه الكارثة البشرية على وجه السرعة وانهاء هذه التدخلات من قبل هذه الدول.

** أي حكومة منتخبة تتولى السلطة في لبنان ستحظى بدعم ايران

وفي الرد على سؤال حول الانتخابات اللبنانية التي جرت يوم امس الاحد قال قاسمي، ان ما يصوت له الشعب اللبناني واي حكومة منتخبة من قبل غالبية الشعب ستحظى بالتاكيد بدعم وتعاون ايران ونحن نبارك للحكومة الجديدة والافراد الذين يمكنهم استقطاب اصوات الشعب اللبناني وسنتعاون معهم بالتاكيد.

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