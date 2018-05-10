النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱۲مشاهدات
‍ پ

قاسمي: المغرب قطع علاقاته مع ايران استنادا لمزاعم كاذبة

واضاف، انه ينبغي بذل الجهود لانهاء هذه الكارثة والجرح المتقرح في المنطقة على وجه السرعة وان يقلع المعتدون عن عدوانهم الاخرق هذا.
رمز الخبر: ۳۸۲۸۸
تأريخ النشر: 08 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية بناء على مزاعم خاطئة وكاذبة.

وقال قاسمي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، ان وزير خارجية المغرب زار طهران يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي والتقى ظريف في وزارة الخارجية.

واضاف، انه (وزير خارجية المغرب) تلقى الردود اللازمة من ظريف على قضايا ومزاعم خاطئة وكاذبة يحتمل انها موجهة من مصادر معينة وبعد عودته للمغرب اعلن قطع العلاقات وان السفارات ستغلق.

وتابع المتحدث باسم الخارجية، اننا وفي ضوء حسن النوايا حققنا في المزاعم المطروحة من قبل الجانب المغربي واصبحنا على یقین بان تلك المزاعم كاذبة وخاطئة وليس لها اي دليل.

وقال قاسمي، لقد كان خطأ ستراتيجيا من جانب الحكومة المغربية وهي ليست المرة الاولى التي يقوم فيها المغرب بمثل هذه التصرفات.

واردف قائلا، انه ربما يمكن القول بان هذا الاجراء من جانب المغرب قد جرى بتوجيه من بعض القوى الكبرى وبعض الدول المناهضة لايران لان كل ما طرح كان كلاما خاطئا.

واوضح بان ليس هنالك مهلة محددة للممثلية الايرانية في المغرب وستغادر في الوقت المناسب واعتقد ان هذا الامر سيتم في غضون الايام القادمة.

* لا يحق لاحد التدخل في القضية السورية من دون اذن من حكومتها

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى المسيرة الناجحة لعملية استانا حول القضية السورية من قبل الدول الثلاث ايران وروسيا وتركيا والنجاح النسبي الذي حققته وقال، ان الاجتماعات والاتصالات والمحادثات بين مسؤولي الدول الثلاث على مختلف المستويات تمكنت من ازالة الكثير من المشاكل والعقبات وان تقرّب وجهات النظر من بعضها بعضا.

واعتبر انه من الطبيعي ان تكون هنالك خلافات في وجهات النظر رغم التعاون والمساعي لتعزيز التعاطي بين الدول واضاف، ان القضية السورية قضية مهمة ولا حق لاي دولة التدخل في القضية السورية من دون سماح واذن من الحكومة السورية وينبغي احترام السيادة الوطنية لسوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

واكد قاسمي بان وحدة اراضي سوريا مهمة لنا ولجميع دول المنطقة ومن المهم ايضا استقرار وامن المنطقة و"لكن على اي حال ورغم بعض الخلافات في وجهات النظر فاننا نتحرك لحسن الحظ في مسار صحيح وجيد مع تركيا وروسيا ونامل باستمرار هذه الوتيرة الايجابية والمتنامية وان نساعد في ارساء الامن والاستقرار في سوريا".

*يجب الاسراع بمعالجة كارثة اليمن سريعا

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى العدوان المستمر على اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية واضاف، من الواضح ان اليمن يتعرض لعدوان من تحالف تقوده السعودية وللاسف فانه ولبعض الاسباب تلعب بعض الدول الاقليمية والدولية دورا كبيرا في العدوان على اليمن وشعبه من خلال بيع السلاح وتقوية ترسانات الاسلحة للسعودية وحلفائها.

واضاف، انه ينبغي بذل الجهود لانهاء هذه الكارثة والجرح المتقرح في المنطقة على وجه السرعة وان يقلع المعتدون عن عدوانهم الاخرق هذا.

واعلن قاسمي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم اي مساعدة ممكنة لحل ازمة اليمن.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الكشف عن شركة تجسس “إسرائيلية” استأجرها ترامب للتجسس على مسؤولي إدارة أوباما
تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا يدعو إلي اعتقال حمد عيسي فور وصوله لندن
روسيا: الاتفاق النووي ليس ملكا للولايات المتحدة بل هو إنجاز دولي وسنواصل التعاون مع إيران
تظاهرة في الديه تأكيدا على الدفاع عن الشيخ عيسی قاسم
ماذا بعد إنسحاب إمريكا من الإتفاق النووي؟
CNN نقلا عن مصادر عسكرية: إيران على حافة هجوم على “إسرائيل”
الإندبندنت: ثُلث السكان يتضورون جوعًا.. الكارثة الإنسانية في اليمن مستمرة
العمید سلامي: ايران جهزت نفسها لاخطر سيناريوهات التهديد
روحاني: اميركا لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق
ايران تطلق جهودا دبلوماسیة لضمان مصالحها الكاملة عبر الاتفاق النووي
شمخاني: لن نتصرف بانفعال لو شرعت اميركا بالمواجهة مع ايران
نواب البرلمان الایراني يحرقون العلم الأمیركي والاتفاق النووي
خلال استقباله وفدا برلمانيا برازيليا لاريجاني : اميركا لا تفهم سوى لغة القوة
امام جمعة طهران: توقعات قائد الثورة حول الاتفاق النووي كانت صائبة
ايرباص: الشركة تحتاج وقتا لدراسة القرار الأميركي بشأن إيران
نواب البرلمان الایراني يحرقون العلم الأمیركي والاتفاق النووي
امام جمعة طهران: توقعات قائد الثورة حول الاتفاق النووي كانت صائبة
ايرباص: الشركة تحتاج وقتا لدراسة القرار الأميركي بشأن إيران
شمخاني: لن نتصرف بانفعال لو شرعت اميركا بالمواجهة مع ايران
ايران تطلق جهودا دبلوماسیة لضمان مصالحها الكاملة عبر الاتفاق النووي
الإندبندنت: ثُلث السكان يتضورون جوعًا.. الكارثة الإنسانية في اليمن مستمرة
العمید سلامي: ايران جهزت نفسها لاخطر سيناريوهات التهديد
الكشف عن شركة تجسس “إسرائيلية” استأجرها ترامب للتجسس على مسؤولي إدارة أوباما
تظاهرة في الديه تأكيدا على الدفاع عن الشيخ عيسی قاسم
تكتل المعارضة البحرانية في بريطانيا يدعو إلي اعتقال حمد عيسي فور وصوله لندن
روسيا: الاتفاق النووي ليس ملكا للولايات المتحدة بل هو إنجاز دولي وسنواصل التعاون مع إيران
CNN نقلا عن مصادر عسكرية: إيران على حافة هجوم على “إسرائيل”
خلال استقباله وفدا برلمانيا برازيليا لاريجاني : اميركا لا تفهم سوى لغة القوة
اوباما: إیران ملتزمة بالاتفاق النووي وقرار ترامب خطأ فادح
روحاني: اميركا لم ولن تلتزم بما تعهدت به على الإطلاق