قاسمي: المغرب قطع علاقاته مع ايران استنادا لمزاعم كاذبة

واضاف، انه ينبغي بذل الجهود لانهاء هذه الكارثة والجرح المتقرح في المنطقة على وجه السرعة وان يقلع المعتدون عن عدوانهم الاخرق هذا.

شبکة تابناک الاخبارية: اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية الاسلامية بناء على مزاعم خاطئة وكاذبة.

وقال قاسمي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، ان وزير خارجية المغرب زار طهران يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي والتقى ظريف في وزارة الخارجية.

واضاف، انه (وزير خارجية المغرب) تلقى الردود اللازمة من ظريف على قضايا ومزاعم خاطئة وكاذبة يحتمل انها موجهة من مصادر معينة وبعد عودته للمغرب اعلن قطع العلاقات وان السفارات ستغلق.

وتابع المتحدث باسم الخارجية، اننا وفي ضوء حسن النوايا حققنا في المزاعم المطروحة من قبل الجانب المغربي واصبحنا على یقین بان تلك المزاعم كاذبة وخاطئة وليس لها اي دليل.

وقال قاسمي، لقد كان خطأ ستراتيجيا من جانب الحكومة المغربية وهي ليست المرة الاولى التي يقوم فيها المغرب بمثل هذه التصرفات.

واردف قائلا، انه ربما يمكن القول بان هذا الاجراء من جانب المغرب قد جرى بتوجيه من بعض القوى الكبرى وبعض الدول المناهضة لايران لان كل ما طرح كان كلاما خاطئا.

واوضح بان ليس هنالك مهلة محددة للممثلية الايرانية في المغرب وستغادر في الوقت المناسب واعتقد ان هذا الامر سيتم في غضون الايام القادمة.

* لا يحق لاحد التدخل في القضية السورية من دون اذن من حكومتها

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى المسيرة الناجحة لعملية استانا حول القضية السورية من قبل الدول الثلاث ايران وروسيا وتركيا والنجاح النسبي الذي حققته وقال، ان الاجتماعات والاتصالات والمحادثات بين مسؤولي الدول الثلاث على مختلف المستويات تمكنت من ازالة الكثير من المشاكل والعقبات وان تقرّب وجهات النظر من بعضها بعضا.

واعتبر انه من الطبيعي ان تكون هنالك خلافات في وجهات النظر رغم التعاون والمساعي لتعزيز التعاطي بين الدول واضاف، ان القضية السورية قضية مهمة ولا حق لاي دولة التدخل في القضية السورية من دون سماح واذن من الحكومة السورية وينبغي احترام السيادة الوطنية لسوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

واكد قاسمي بان وحدة اراضي سوريا مهمة لنا ولجميع دول المنطقة ومن المهم ايضا استقرار وامن المنطقة و"لكن على اي حال ورغم بعض الخلافات في وجهات النظر فاننا نتحرك لحسن الحظ في مسار صحيح وجيد مع تركيا وروسيا ونامل باستمرار هذه الوتيرة الايجابية والمتنامية وان نساعد في ارساء الامن والاستقرار في سوريا".

*يجب الاسراع بمعالجة كارثة اليمن سريعا

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى العدوان المستمر على اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعودية واضاف، من الواضح ان اليمن يتعرض لعدوان من تحالف تقوده السعودية وللاسف فانه ولبعض الاسباب تلعب بعض الدول الاقليمية والدولية دورا كبيرا في العدوان على اليمن وشعبه من خلال بيع السلاح وتقوية ترسانات الاسلحة للسعودية وحلفائها.

واضاف، انه ينبغي بذل الجهود لانهاء هذه الكارثة والجرح المتقرح في المنطقة على وجه السرعة وان يقلع المعتدون عن عدوانهم الاخرق هذا.

واعلن قاسمي استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية لتقديم اي مساعدة ممكنة لحل ازمة اليمن.