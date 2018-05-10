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اللواء باقري: لا نتغاضى عن اي اعتداء وسيكون الرد في الوقت المناسب

ان القوة الدفاعية الايرانية اقنعت الاعداء بان اي عدوان وطمع بالاراضي ومصالح هذا البلد الثوري والمستقل في العالم اليوم لن يجديهم نفعا سوى تحمل الخسائر ولايمكن للاعداء نيل اي هدف.
رمز الخبر: ۳۸۲۸۶
تأريخ النشر: 08 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ان ايران لن تتغاضى عن اي اعتداء وسياتي ردها في الوقت المناسب.

وقال اللواء باقري، في تصريح ادلى به اثناء تفقده لوحدات الجيش في مدينة دزفول بمحافظة خوزستان /جنوب غرب/ يوم الاثنين، ان بعض الحوادث قد وقعت خلال الايام الماضية ولم يتم الرد عليها لكن ذلك لا يعني التغاضي او الرضوخ للعدوان وسيتم الرد عليهم في الوقت المناسب.

واضاف، ان القوة الدفاعية الايرانية اقنعت الاعداء بان اي عدوان وطمع بالاراضي ومصالح هذا البلد الثوري والمستقل في العالم اليوم لن يجديهم نفعا سوى تحمل الخسائر ولايمكن للاعداء نيل اي هدف.

وتابع: انه في كل فترة يظهر سياسي غير ناضج ويطلق مزاعم للنيل من ايران ويدعو جيشه لشن عدوان عليها الا ان كبار القادة العسكريين ومنهم في اميركا ينبهون هؤلاء السياسيين الى عدم امكانية مجابهة ايران وانه يجب الحوار السياسي مع مسؤوليها وهو ما يصدق على اميركا والكيان الصهيوني والسعودية حيث ان بعض السياسيين غير العقلاء وغير الناضجين لديهم يطلقون تصريحات جوفاء لكنهم حين يدخلون الساحة العملانية ينتبهون الى ان القوة العسكرية والدفاعية الايرانية لا يمكن النيل منها.

وفي سياق آخر اعرب اللواء باقري عن ارتياحه للجهوزية الكاملة للوحدات العسكرية في الدفاع عن اراضي وحدود البلاد.

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