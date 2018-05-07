ايران توقف ارسال قوافل الزيارة في يوم الانتخابات بالعراق

واوضح بانه خلال اقامة الانتخابات وبسبب غلق الطرق خلال اليومين المذكورين ستمكث قوافل الزيارة التي يصادف وجودها هناك في المدن المقدسة، ومن ثم تتحرك بعد فتح الطرق وفقا للرنامج المحدد لها.

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن مدير مكتب ممثلية الحج والزيارة الايرانية في العراق مرتضى حسيني بانه سوف لن يتم ايفاد قوافل الزيارة الى العتبات المقدسة في العراق في يوم الانتخابات الذي يصادف السبت المقبل 12 ايار /مايو واليوم الذي يليه.

وفي تصريح ادلى به حسيني الیوم الاحد قال، انه وفقا لمتابعات سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية فقد اعلن المسؤولون العراقيون انه بدءا من الساعة الثانية عشرة مساء الليلة التي تسبق الانتخابات حتى الساعة الثانية عشرة مساء ليلة اليوم التالي للانتخابات، سيتم غلق جميع الطرق البرية والجوية، لذا فانه سوف لن يتم ايفاد الزوار خلال هذين اليومين (12 و 13 ايار/ مايو).

واضاف، انه حين الانتخابات الماضية كانت الطرق البرية والجوية في العراق تغلق حتى لفترة 3 ايام الا انهم اعلنوا بانه سيتم غلق الطرق ليومين فقط خلال هذه الانتخابات، حيث طلبنا من السفارة التدقيق في هذا الموضوع للتخطيط لايفاد الزوار بصورة مناسبة قبل او بعد الانتخابات.

واوضح بانه خلال اقامة الانتخابات وبسبب غلق الطرق خلال اليومين المذكورين ستمكث قوافل الزيارة التي يصادف وجودها هناك في المدن المقدسة، ومن ثم تتحرك بعد فتح الطرق وفقا للرنامج المحدد لها.