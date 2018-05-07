النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۸۱مشاهدات
‍ پ

ايران توقف ارسال قوافل الزيارة في يوم الانتخابات بالعراق

واوضح بانه خلال اقامة الانتخابات وبسبب غلق الطرق خلال اليومين المذكورين ستمكث قوافل الزيارة التي يصادف وجودها هناك في المدن المقدسة، ومن ثم تتحرك بعد فتح الطرق وفقا للرنامج المحدد لها.
رمز الخبر: ۳۸۲۶۷
تأريخ النشر: 06 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن مدير مكتب ممثلية الحج والزيارة الايرانية في العراق مرتضى حسيني بانه سوف لن يتم ايفاد قوافل الزيارة الى العتبات المقدسة في العراق في يوم الانتخابات الذي يصادف السبت المقبل 12 ايار /مايو واليوم الذي يليه.

وفي تصريح ادلى به حسيني الیوم الاحد قال، انه وفقا لمتابعات سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية فقد اعلن المسؤولون العراقيون انه بدءا من الساعة الثانية عشرة مساء الليلة التي تسبق الانتخابات حتى الساعة الثانية عشرة مساء ليلة اليوم التالي للانتخابات، سيتم غلق جميع الطرق البرية والجوية، لذا فانه سوف لن يتم ايفاد الزوار خلال هذين اليومين (12 و 13 ايار/ مايو).

واضاف، انه حين الانتخابات الماضية كانت الطرق البرية والجوية في العراق تغلق حتى لفترة 3 ايام الا انهم اعلنوا بانه سيتم غلق الطرق ليومين فقط خلال هذه الانتخابات، حيث طلبنا من السفارة التدقيق في هذا الموضوع للتخطيط لايفاد الزوار بصورة مناسبة قبل او بعد الانتخابات.

واوضح بانه خلال اقامة الانتخابات وبسبب غلق الطرق خلال اليومين المذكورين ستمكث قوافل الزيارة التي يصادف وجودها هناك في المدن المقدسة، ومن ثم تتحرك بعد فتح الطرق وفقا للرنامج المحدد لها.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اطلاق دفعة من صورايخ "بدر1" الباليستية على أهداف اقتصادية سعودية
اللجنة العليا للقرآن الكريم في ايران تعزّي بوفاة القارئ العراقي محمود الكرخي
قائد الثورة الاسلامية يستقبل ذوي شهيدين من الشرطة الايرانية
عراقجي: على اوروبا تكريس اهتمامها بالاتفاق النووي عمليا ولاتكتفي بالاقوال
ظريف يدعو اوروبا لبذل المزيد من الجهد لصون الاتفاق النووي وتنفيذ اميركا لتعهداتها / الانسحاب من الاتفاق النووي هو احد خياراتنا في حال انسحاب اميركا
ايران توقف ارسال قوافل الزيارة في يوم الانتخابات بالعراق
اليمن.. محافظ سقطرى يدين الاحتلال الإماراتي للأرخبيل ويدعو لمقاومته
قنص جنديين سعوديين في جيزان
القوة الجوية العراقية تقصف موقع لقيادات "داعش" في سوريا
الرئيس الایراني: لن نتفاوض مع احد حول قدراتنا الدفاعية
«تتعارض مع جوهر اليهودية».. هكذا رفض أينشتاين قيام «دولة» إسرائيل
الخارجية اليمنية: ما يجري في سقطرى يفضح حقيقة العدوان
العميد شريف: الشباب الفلسطيني ضخ دماء جديدة في مسيرة الكفاح ضد الكيان الصهيوني
نيويورك تايمز: لهذا السبب استعان النظام السعودي بقوات خاصة أمريكية
عشقي يدافع عن إسرائيل: “لم تعتدِ علينا”
حاول ترامب إرضاء لوبي الأسلحة فأثار غضب بريطانيا وفرنسا!
عشقي يدافع عن إسرائيل: “لم تعتدِ علينا”
مسؤول ايراني: منفذ خسروي مع العراق سيفتتح قبل مراسم الاربعينية
نيويورك تايمز: لهذا السبب استعان النظام السعودي بقوات خاصة أمريكية
قائد قوات حماية الشخصيات الايرانية يتحدث عن مهام وعمليات قواته
شمخاني يستبعد شنّ حرب جديدة ضد ايران
الخارجية اليمنية: ما يجري في سقطرى يفضح حقيقة العدوان
العميد شريف: الشباب الفلسطيني ضخ دماء جديدة في مسيرة الكفاح ضد الكيان الصهيوني
القوة الجوية العراقية تقصف موقع لقيادات "داعش" في سوريا
ايران توقف ارسال قوافل الزيارة في يوم الانتخابات بالعراق
اليمن.. محافظ سقطرى يدين الاحتلال الإماراتي للأرخبيل ويدعو لمقاومته
قنص جنديين سعوديين في جيزان
لبنان امام تحدي اختيار مجلس نيابي جديد
بروجردي: التعاون الإيراني الروسي في سوريا هزم الارهاب الدولي
الرئيس الایراني: لن نتفاوض مع احد حول قدراتنا الدفاعية