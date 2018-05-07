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اليمن.. محافظ سقطرى يدين الاحتلال الإماراتي للأرخبيل ويدعو لمقاومته

وأشاد بدور أبناء الأرخبيل ووقوفهم في وجه قوى الاحتلال والخروج في مسيرات لرفض هذه الانتهاكات.. مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تصعيد من قبل المكونات الشعبية.
رمز الخبر: ۳۸۲۶۵
تأريخ النشر: 06 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أدان محافظ سقطرى هاشم سعد السقطري ما تقوم به قوات الاحتلال الإماراتي من انتهاكات في أرخبيل سقطرى ومساعيها للسيطرة على هذه المحافظة اليمنية الإستراتيجية.

وأكد السقطري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن تواجد قوات إماراتية في الأرخبيل، يعد انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية التي تجرم تدخل في شؤون الدول الأخرى ذات السيادة.

وأشار إلى أن تصرفات وممارسات السلطات الإماراتية في أرخبيل سقطرى كما لو أنها جزء من أراضيها، يؤكد بما لا يدع مجال للشك أطماع الإمارات ومن خلفها قوى دولية كبرى لاحتلال الأرخبيل والعبث بمقدراته وثرواته الفريدة.

ولفت المحافظ السقطري إلى أعمال العبث التي تمارسها قوى الاحتلال الإماراتية في أرخبيل سقطرى ومنها سرقة الأشجار المعمرة والنادرة ونهب أحجار الشعاب المرجانية والطيور النادرة وغيرها من الانتهاكات التي تقوم بها على مرأى ومسمع حكومة الفار هادي التي تشرعن للمحتل هذه الممارسات والانتهاكات غير القانونية.

ودعا المنظمات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو إلى القيام بواجبها في الحفاظ على سقطرى كونها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي وضمن قائمة المحميات الطبيعية العالمية، وتجرم هذه الممارسات السافرة لمشيخة الإمارات.

وأشاد بدور أبناء الأرخبيل ووقوفهم في وجه قوى الاحتلال والخروج في مسيرات لرفض هذه الانتهاكات.. مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد تصعيد من قبل المكونات الشعبية.

وحذر السلطات الإماراتية من التمادي في أعمالها العبثية في الأرخبيل .. مؤكدا أن السلطة المحلية على تواصل بقيادات ووجهات قبلية في الأرخبيل والذي أكدوا استمرارهم في مقارعة قوى الاحتلال.

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