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شمخاني يستبعد شنّ حرب جديدة ضد ايران

انه اذا رفض الرئيس الاميركي الحالي اتفاق وتعهد الحكومة السابقة فانه لن يكون اي بلد بالتأكيد على استعداد للتفاوض والاتفاق مع اميركا لوجود احتمال رفض الحكومات اللاحقة لتعهدات الحكومة الحالية.
رمز الخبر: ۳۸۲۵۲
تأريخ النشر: 06 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: استبعد أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني شن حرب جديدة ضد ايران بسبب ادراك الاعداء للقوة السياسية والجهوزية العسكرية والامنية للبلاد على الصعد الداخلية والخارجية وكذلك افتقاد الاعداء للعزيمة والتكاتف والقدرات العملية.

واشار شمخاني، في كلمته امام ملتقى قادة قوات الشرطة الايرانية يوم السبت، الى تصريحات وممارسات الرئيس الاميركي الواهم ترامب حول الاتفاق النووي، موضحا ان نجاح او فشل الاتفاق باعتباره اتفاقا سياسيا وامنيا حاز على تأييد مجلس الامن يعد اختبارا تاريخيا في تقويم تأثيرات منطق الحوار بدلا من النزاع وكذلك مستوى كفاءة المنظمات الدولية في ايجاد حلول سلمية لمختلف التحديات في العالم.

واضاف، انه اذا رفض الرئيس الاميركي الحالي اتفاق وتعهد الحكومة السابقة فانه لن يكون اي بلد بالتأكيد على استعداد للتفاوض والاتفاق مع اميركا لوجود احتمال رفض الحكومات اللاحقة لتعهدات الحكومة الحالية.

ونوه شمخاني الى جوانب الحرب النفسية التي تشنها اميركا والكيان الصهيوني الرامية لترسيخ فكرة "الاستسلام - الحرب" المزيفة امام الرأي العام، مؤكدا انه كمسؤول يعلن بصراحة وثقة انه لا يمكن تصور شن حرب جديدة ضد ايران بسبب ادراك الاعداء لقوة البلاد على الصعد العسكرية والامنية.

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