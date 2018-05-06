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بدء أعمال معرض طهران الدولي للزهور والنباتات

ولفت الى ان ايران تصدر ماقيمته نحو 70 مليون دولار من الزهور والنباتات سنويا، مؤكدا على توفر طاقات كبيرة لمضاعفة الصادرات في هذا الحقل الزراعي.
رمز الخبر: ۳۸۲۵۰
تأريخ النشر: 05 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: بدأت، اليوم السبت، أعمال معرض طهران الدولي للزهور والنباتات في نسخته السادسة عشر.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الحدائق والمساحات الخضراء في بلدية طهران علي محمد مختاري، خلال مراسم بدء أعمال المعرض المذكور اليوم السبت، انه بالاضافة الى اقامة 16 معرضا دوليا للزهور والنباتات فقد اقيمت 8 معارض موسمية بهذا الشأن لحد الآن.

واضاف، ان 200 منتجا محليا يشاركون في المعرض المذكور ويعرضون منتجاتهم على ارض مساحتها 4 آلاف مترمربع.

وتابع: ان 10 الى 15 الف منتج للنباتات والزهور ينشطون في ايران وبالامكان الحصول على عوائد طيبة من هذا القطاع.

ولفت الى ان ايران تصدر ماقيمته نحو 70 مليون دولار من الزهور والنباتات سنويا، مؤكدا على توفر طاقات كبيرة لمضاعفة الصادرات في هذا الحقل الزراعي.

ونوه الى وجود 10 آلاف شخص ينشطون بشكل مباشر واكثر من 100 الف شخص بشكل غير مباشر في هذا القطاع بالبلاد.

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