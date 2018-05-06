كرمان تسمي الإمارات ب”ساحل عمان” في معرض ردها على قرقاش

وقالت مصادر حكومية يمنية، الجمعة، إن لجنة سعودية عليا وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى، لحل الإشكال بين الحكومة اليمنية والإمارات، الذي وصل ذروته اليومين الماضيين.

شبکة تابناک الاخبارية: أطلقت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، اسما آخر على الإمارات العربية المتحدة.

كرمان، وفي معرض ردها على تغريدة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أطلقت اسم “ساحل عمان” على الإمارات.

وقالت: “وزير خارجية الساحل العماني يمعن في الإساءة لليمن وانتهاك سيادتها، إذا فلا تلوموا إلا أنفسكم تذكروا”.

وأضافت: “شجرة نادرة من أشجار سقطرى بكل أبراجكم الزجاجية”.

وكان أنور قرقاش قال في تغريدة عبر “تويتر”، إن “البعض اكتشف جزيرة سقطرى مؤخرا، ومن باب الطعن في التحالف العربي والإمارات”.

وتابع: “لنا علاقات تاريخية وأسرية مع سقطرى وأهلها، وفِي محنة اليمن التي تسبب فيها الحوثي سندعمهم في استقرارهم وطبابتهم وتعليمهم ومعيشتهم”.

يذكر أن قوات إماراتية وصلت الأربعاء الماضي، إلى مطار جزيرة سقطرى الواقعة قبالة خليج عدن بشكل مفاجئ، وأحكمت سيطرتها على المطار، دون أن يكون للسلطات الحكومية والمحلية في الجزيرة علم بذلك.

وقالت مصادر حكومية يمنية، الجمعة، إن لجنة سعودية عليا وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى، لحل الإشكال بين الحكومة اليمنية والإمارات، الذي وصل ذروته اليومين الماضيين.