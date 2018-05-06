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موسكو: واشنطن تحاول إظهار أن إيران و”حزب الله” أخطر من “داعش” و”القاعدة”

وأوضح فيوكتيستوف أن الولايات المتحدة دعت المشاركين في المؤتمر إلى التصدي لـ”حزب الله” ومن يموله، في إشارة إلى إيران، إلا أن الدعوة الأمريكية لم تجد تجاوبا من المشاركين في المؤتمر.
رمز الخبر: ۳۸۲۴۳
تأريخ النشر: 05 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: بقال نائب رئيس قسم التحديات والتهديدات الجديدة بالخارجية الروسية، دميتري فيوكتيستوف، إن واشنطن تحاول تصوير إيران و”حزب الله” على أنهما أخطر من تنظيمي “القاعدة” و”داعش”.

وأضاف فيوكتيستوف في تصريح صحفي إن “الولايات المتحدة لم تعد تتحدث في الفترة الأخيرة عن أن تنظيم داعش يشكل أكبر تهديد، وهم (الأمريكيون) لا ينفون خطر هذا التنظيم إذا سألتهم، ولكن يحاولون جعل هذه المسألة ثانوية، كل ما يهم الأمريكيين هو حزب الله وإيران”.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الولايات المتحدة اتهمت في الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر وزاري حول مكافحة تمويل الإرهاب، “حزب الله” وإيران بتنفيذ هجمات، وبالوقوف وراء زعزعة الاستقرار في سوريا والعراق واليمن.

وأوضح فيوكتيستوف أن الولايات المتحدة دعت المشاركين في المؤتمر إلى التصدي لـ”حزب الله” ومن يموله، في إشارة إلى إيران، إلا أن الدعوة الأمريكية لم تجد تجاوبا من المشاركين في المؤتمر.

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