الحوثي : واشنطن شريك في الحرب التي تُشن على اليمن

ودعا رئيس اللجنة الثورية العليا، حكومة هادي إلى "التفكير بجد في العودة الصادقة لبلدهم والتكفير عن مراهنتهم على من يعتبرهم إرهابيين ويستغلهم لسفك الدم اليمني".

شبکة تابناک الاخبارية: اعتبر رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن ، محمد علي الحوثي، أن تصريحات البنتاغون حول تواجد مجموعات أمريكية على الحدود اليمنية السعودية، تثبت أن واشنطن شريك في الحرب التي تُشن على اليمن.

وقال محمد الحوثي، في أول تعليق لجماعة أنصار الله في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر": "تصريحات البنتاغون حول تواجد مجموعات أمريكية على الحدود تؤكد، أن أمريكا تقتل الشعب اليمني، وأن التصريحات التي تطلقها أمريكا تثبت أنها شريك فعلي في العدوان على اليمن".

وأضاف الحوثي: "نقول للشعب اليمني لم تقف أمريكا في تاريخها مع قضية عادلة بل تكون دائما على النقيض من مطالب الشعوب وإرادتهم".

على صعيد آخر، وصف الحوثي تصريحات حكومة الرئيس الهارب منصور هادي حول السعي لإحلال السلام بأنها "صحوة في الاتجاه الصحيح".

ودعا رئيس اللجنة الثورية العليا، حكومة هادي إلى "التفكير بجد في العودة الصادقة لبلدهم والتكفير عن مراهنتهم على من يعتبرهم إرهابيين ويستغلهم لسفك الدم اليمني".

وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم البنتاغون، بأن مجموعات صغيرة من القوات الخاصة تدخل اليمن لفترات قصيرة، لتنفيذ مهام وعمليات لوجستية واستخبارية، ولتأمين الحدود السعودية، وأن العلاقات مع السعودية قوية، وواشنطن تساعدها في حربها باليمن.