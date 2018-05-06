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موسكو: كل المسائل الخلافية المتعلقة بإيران يجب حلها في إطار السداسية الدولية

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف شدد امس على أن بلاده لن تعيد التفاوض على ما هو متفق عليه في عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وقال إنه لا حل للصفقة سوى في التزام واشنطن بتعهداتها.
رمز الخبر: ۳۸۲۳۹
تأريخ النشر: 04 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن كل المسائل الخلافية المتعلقة بإيران يجب أن يتم حلها في إطار السداسية الدولية.

وحول البيانات الإسرائيلية بشأن الخرق المزعوم للاتفاق النووي، قالت زاخاروفا إن إيران هي الدولة الأكثر تدقيقا من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضحت زاخاروفا:"أود أن أؤكد أن إيران اليوم هي أكثر الدول التي يمكن التحقق منها من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف شدد امس على أن بلاده لن تعيد التفاوض على ما هو متفق عليه في عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وقال إنه لا حل للصفقة سوى في التزام واشنطن بتعهداتها.

واكد ان الظريف ان التهديد الأمريكي لن يؤدي إلى صفقة نووية جديدة

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