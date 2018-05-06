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خطيب جمعة طهران" اعداء الاسلام وايران سيتلقون صفعة قوية

ووجه امام جمعة طهران المؤقت كلامه الى الاستكبار العالمي قائلا: نحن اقوياء صامدون ومقتدورن، والحق معنا، وديننا وعقيدتنا طيبة وانسانية.
رمز الخبر: ۳۸۲۳۸
تأريخ النشر: 04 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد امام جمعة طهران المؤقت آية الله محمد علي موحدي كركاني ان اعداء الاسلام وایران سيتلقون صفعة قوية في مواجهة لجبهة الحق.

واعتبر آية الله موحدي كرماني في خطبتي الصلاة الى ان اميركا في الوقت الحاضر مثل المشركين في صدر الاسلام تعمل على تأسيس التحالفات ، وقال: ان اميركا تعمل على جر السعودية واوروبا الى جانبها كما ان اسرائيل هي عميلة لاميركا.

واضاف: من الممكن ان هذه المشاهد تؤدي الى زعزعة البعض، وحذار من ذلك، لان الله معنا، هؤلاء (اميركا وحلفائها) لايحاربوننا بل يحاربون الله ويهزمون بالتأكيد.

ووجه امام جمعة طهران المؤقت كلامه الى الاستكبار العالمي قائلا: نحن اقوياء صامدون ومقتدورن، والحق معنا، وديننا وعقيدتنا طيبة وانسانية.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تخشى اي دولة في العالم فلديها الجيش والحرس الثوري الاشاوس من امثال اللواء قاسم سليماني.

وندد آية الله موحدي كرماني بوعاظ السلاطين الذين يصدرون الفتاوى وفقا لاهواء حكام بعض الدول الرجعيةكما حدث في صدر الاسلام عندما افتوا بقتل الامام الحسين (ع).

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