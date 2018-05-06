روسیا تدعو للتمسك بالاتفاق النووي الإيراني بلا شروط

أما بشأن نية الولايات المتحدة الخروج من هذا الاتفاق، فقال لافروف إن المجتمع الدولي في هذه الحالة سيفقد أحد أهم الآليات التي تساعد في ضمان نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.

شبکة تابناک الاخبارية: صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الاتفاق النووي الدولي مع إيران يجب أن تتمسك به كل الأطراف المشاركة فيه.

وقال الوزير: "كما أكد مرارا رئيسنا، بما في ذلك خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن هذا الاتفاق يجب أن تتمسك به، دون أي شروط، كل الأطراف التي توصلت إليه سابقا".

وشدد لافروف على أن مجلس الأمن الدولي تبنى هذا الاتفاق دون أي تغييرات. أما بشأن نية الولايات المتحدة الخروج من هذا الاتفاق، فقال لافروف إن المجتمع الدولي في هذه الحالة سيفقد أحد أهم الآليات التي تساعد في ضمان نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.