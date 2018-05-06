ألمانيا: وكالة الطاقة الذرية لا ترى انتهاكًا إيرانيًا للاتفاق النووي

وقالت الوكالة إنها "تدرس كافة المعلومات المتوفرة والمرتبطة بالضمانات"، مضيفة: "غير أنه ليس من عادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تناقش علنا مسائل متعلقة بأي معلومات من هذا النوع".

شبکة تابناک الاخبارية: صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأن الوكالة الدوليةللطاقة الذرية لم تعثر حتى الآن خلال فحصها لاتهامات "إسرائيل" ضد إيران على أية أدلة لانتهاك الاتفاق النووي من جانب طهران.

وأوضح اليوم الخميس، خلال زيارته للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بفحص الاتهامات وتوصلت إلى نتيجة مفادها أنه لا يتبين وجود أية انتهاكات للاتفاق، على الأقل مما تم استخلاصه بشكل مباشر من المعلومات بقدر ما تم تقييمها حتى الآن.

ولكنه أكد أن الفحوصات لا تزال مستمرة هناك، وقال: "من المؤكد أنه ستتم مواصلة الفحص، وسوف ننظر في ذلك أيضا بمنتهى الدقة".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اصدرت أمس الأول بيانا أكدت فيه أنها لا تملك "أي مؤشر له مصداقية عن أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية بعد العام 2009م".

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء في بيان أنها لا تملك "أي مؤشر له مصداقية عن أنشطة في إيران على ارتباط بتطوير قنبلة نووية بعد العام 2009م"، مشيرة إلى أن هيئة حكامها "أعلنت إنهاء النظر في هذه المسألة" بعد تلقيها تقريرا بهذا الصدد في ديسمبر 2015م.

وقالت الوكالة إنها "تدرس كافة المعلومات المتوفرة والمرتبطة بالضمانات"، مضيفة: "غير أنه ليس من عادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تناقش علنا مسائل متعلقة بأي معلومات من هذا النوع".