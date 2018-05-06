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الاتحاد الاوروبي: المشاورات السياسية مع ايران كانت بناءة

واضاف البيان ان هذه هي الجولة الثانية من المباحثات في هذا الاطار عقب اللقاء على هامش مؤتمر ميونيخ الامني في فبراير 2018 وقد ركزت على الاوضاع السياسية والانسانية في اليمن وكانت بناءة.
رمز الخبر: ۳۸۲۳۰
تأريخ النشر: 04 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اعلن الاتحاد الاوروبي عصر اليوم الخميس عقب الجولة الثانية من المباحثات مع ايران حول القضايا الاقليمية ان المشاورات السياسية اليوم والتي تركزت على الاوضاع السياسية والانسانية في اليمن كانت بناءة .

واعلن المتحدث باسم لجنة الاجراءات الخارجية للاتحاد الاوروبي في بيان اصدره ان المشاورات السياسية للاتحاد الاوروبي واربعة دول اوروبية مع ايران حول القضايا الاقليمية جرت في الثالث من شهر مايو ايار في مدينة روما برئاسة هيلغا اشميد سكرتيرة لجنة الاجراءات الخارجية للاتحاد الاوروبي واربعة دول اوروبية (فرنسا والمانيا وايطالية وبريطانيا) على مستوى المدراء السياسيين فيما تراس حسين جابري انصاري مساعد وزير الخارجية الوفد الايراني.

واضاف البيان ان هذه هي الجولة الثانية من المباحثات في هذا الاطار عقب اللقاء على هامش مؤتمر ميونيخ الامني في فبراير 2018 وقد ركزت على الاوضاع السياسية والانسانية في اليمن وكانت بناءة.

وجاء في ختام البيان ان المشاركين اتفقوا على عقد الجولة المقبلة من المباحثات في المستقبل القريب بالعاصمة بروكسل .

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