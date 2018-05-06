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ظريف: لن نتفاوض مجددا على الاتفاق النووي ولن نقبل باضافة شيء عليه

وتابع ان دول الخليج الفارسي دعمت الجماعات الارهابية مثل القاعدة وطالبان وداعش فيما لعبنا نحن دورا اساسيا في هزيمة هؤلاء المتطرفين .
رمز الخبر: ۳۸۲۲۸
تأريخ النشر: 04 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان اميركا انتهكت الاتفاق النووي بشكل مستمر مؤكدا انه لاحل للاتفاق النووي سوى بالتزام اميركا الكامل بتعهداتها .

وجدد ظريف في شريط فيديو تاكيده على انه لاحل للاتفاق النووي سوى التزام اميركا الكامل بتعهداتها لا اعطاء الامتيازات .

واوضح ظريف ان الاتفاق النووي لم يكن معاهدة يستلزم توقيع او تاييد اي جانب بل انه اصبح عقب تاييده من قبل مجلس الامن الدولي ملزما للجميع .

واشار الى تاكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية 11 مرة التزام ايران بتعهداتها في الوقت الذي نقضت اميركا تعهداتها على طول الخط ولاسيما عبر وضع عراقيل في طريق من كانوا يردون التعاطي تجاريا مع ايران .

ولفت الى ان بعض الدول الاوروبية ومن اجل ارضاء ترامب بالبقاء في الاتفاق النووي وعدوه مؤخرا بالحصول على امتيازات اكثر من ايران وقال ان هذه الامتيازات هي عبارة عن اتفاق جديد يشتمل على قضايا اتفقنا جميعا بان تكون خارج اطار المفاوضات ومن بينا القدرات الدفاعية لايران ونفوذها في المنطقة .

وافاد ظريف بان ايران في هاتين القضيتين ينبغي ان تكون هي المدعية وغير الراضية وليس الغرب وقال نحن نهاجم احدا منذ قرون ولكننا تعرضنا للهجوم واخرها كان من قبل صدام حسين الذي كان يحظى بالدعم من قبل اميركا وحلفائها الاقليميين كما ان الغرب عمل بجد على منعنا من الحصول حتى على ابسط الوسائل الدفاعية .

واشار الى ان صدام استهدف المدنيين والجنود الايرانيين على حد سواء بالسلاح الكيمياوي وقال انه ورغم تلك التجربة المرة مازلنا ننفق جزء من الميزانية العسكرية لدول مثل السعودية والامارات على القطاع الدفاعي وان صواريخنا اقصر مدى من صواريخ السعودية .

وتابع ان دول الخليج الفارسي دعمت الجماعات الارهابية مثل القاعدة وطالبان وداعش فيما لعبنا نحن دورا اساسيا في هزيمة هؤلاء المتطرفين .

وخاطب الاوروبيين واميركا مؤكدا " دعني اوضح لكم هذه القضية مرة واحدة وللابد ، نحن لانسمح باضعاف امننا ولا نتفاوض على اتفاق توصلنا اليه بحسن نية ولانضيف عليى اي شئ.

ولفت الى قرب موعد قرار اميركا المتعلق بتمديد تعليق الحظر على ايران والعمل بتعهداتها بالاتفاق النووي وقال ان ايران ستقف بقوة بوجه المحاولات العقيمة للمتغطرسين ولكن ان تمادت اميركا في انتهاك الاتفاق او خرجت منه فاننا سنتستفيد من حقنا في الرد على ذلك .

واكد ظريف اننا سنرد بطريقتنا على خروج اميركا من الاتفاق النووي وقال ان الضجيج او التهديد لن يحقق لاميركا اتفاقا جديدا ولاسيما عندما لايحترمون الان اتفاق تم التوصل اليه .

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