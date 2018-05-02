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صالحي: أعددنا خارطة الطريق لمشروع محرك الدفع النووي

وحول مشروع المستشفى النووي قال صالحي، ان هذا المشروع يتقدم الى الامام جيدا حيث تم الانتهاء من مرحلة تصميمه وهي مرحلة مهمة، وفي الحقيقة يعد هذا المستشفى فريدا من نوعه في غرب اسيا.
رمز الخبر: ۳۸۲۰۷
تأريخ النشر: 01 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي بانه تم إعداد خارطة الطريق لمشروع محرك الدفع النووي، مؤكدا استعداد ايران للعودة الى مكانة اعلى مما كانت عليه من قبل فيما لو خرجت اميركا من الاتفاق النووي.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاثنين على هامش مراسم افتتاح ثانوية الطاقة النووية في مدينة مشهد، قال صالحي، لقد قلت مرارا بانه في حال خروج اميركا من الاتفاق النووي فاننا على استعداد للعودة الى مكانة اعلى من ذي قبل.

واشار الى ان مشروع "محرك الدفع النووي" مشروع طويل الامد وقد تم إعداد خارطة طريق له في البلاد واضاف، هنالك الان 6 دول فقط في العالم تمتلك هذا المشروع، 5 منها هي ضمن الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي وان الهند كانت الدولة الوحيدة التي تمتك هذا المشروع من خارج مجلس الامن.

وحول مشروع المستشفى النووي قال صالحي، ان هذا المشروع يتقدم الى الامام جيدا حيث تم الانتهاء من مرحلة تصميمه وهي مرحلة مهمة، وفي الحقيقة يعد هذا المستشفى فريدا من نوعه في غرب اسيا.

واضاف، ان المستشفى النووي ظاهرة جديدة في قسم الامراض المستعصية مثل السرطان ويعد مشروعا عملاقا، وتم رصد استثمارات له بقيمة نحو 200 مليون يورو، وجرى اعداد الخرائط اللازمة وسيتم البدء بالعمل بعد مضي مرحلة او مرحلتين.

وفيما يتعلق بازمة شحة المياه قال ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية اطلقت مبادرة جيدة، الخطوة الاولى فيها توفير مياه الشرب من رطوبة الجو بقيمة مناسبة ونامل بان يصل المشروع الى مرحلة الانتاج المكثف.

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