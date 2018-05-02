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ظريف يسخر من نتنياهو ويصفه بالراعي الكذاب الذي لا يقلع عن عادته

وكانت وسائل الاعلام الصهيونية قد اعلنت قبل ساعات ان نتنياهو سيلقي هذه الليلة خطابا يكشف فيه عن ما وصفه بادلة مهمة تتعلق بخداع ايران للعالم فيما يتعلق بالاتفاق النووي، حسب تعبيره.
رمز الخبر: ۳۸۱۹۹
تأريخ النشر: 01 May 2018

شبکة تابناک الاخبارية: سخر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووصفه بالراعي الكذاب الذي لا يقلع عن عادته وقال انه يحاول من جديد اطلاق اكاذيبه عن البرنامج النووي الايراني .

واستبق ظريف بتغريدة على صفحته في تويتر خطاب نتنياهو هذه الليلة حول الاتفاق النووي .

وكانت وسائل الاعلام الصهيونية قد اعلنت قبل ساعات ان نتنياهو سيلقي هذه الليلة خطابا يكشف فيه عن ما وصفه بادلة مهمة تتعلق بخداع ايران للعالم فيما يتعلق بالاتفاق النووي، حسب تعبيره.

ظريف ومن خلال نشر صورة على صفحته في تويتر كتب قائلا " ان هذا الصبي لايستطيع ان يكف عن الكذب على غرار الراعي الكذاب ، ويحاول من جديد ان يكرر عادته السابقة ، فهو لم يتعض من فضيحة الرسم الذي عرضه امام الجمعية العامة للامم المتحدة، وهو بامكانه فقط خداع بعض الناس مرات عديدة ."

واشار ظريف الى خطوة نتنياهو قبل 6 سنوات امام الجمعية العام للامم المتحدة عندما جاء بصورة لقنبلة وادعى بالرسم ان تخطي تخصيب اليورانيوم في ايران الخط الاحمر الذي وضعه على الصورة فان الايرانيين سيتمكنون من صناعة القنبلة النووية ولا ينبغي للاسرة الدولية ان تسمح بوقوع ذلك.

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