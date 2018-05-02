افتتاح الاعدادية الثانية للطاقة الذرية في ايران

وفيما يتعلق بمشروع بناء مستشفى نووية، قال رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية، ان هذا المشروع يتقدم بشكل جيد ويمر بمراحله النهائية.

شبکة تابناک الاخبارية: رعى رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي اليوم الاثنين، مراسم افتتاح الاعدادية الايرانية الثانية للطاقة الذرية في مدينة مشهد المقدسة.

وعلى هامش مراسم افتتاح اعدادية الطاقة الذرية قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي للصحفيين ان على دونالد ترامب والادارة الامريكية ان يتحليا بالعقل، وان لايورطا نفسهما والاخرين في موضوع المواجهة مع ايران.

واضاف صالحي ان ايران تتبوأ مكانة على صعيد الطاقة النووية، تؤهلها العودة الى مكانتها السابقة وأفضل كثيرا، فيما اذا لم يتم الوفاء بالوعود التي قطعت للشعب بعد التوقيع على الاتفاق النووي.

وقال ان القوى الخارجية تأخذ تصريحاتنا على محمل الجد ، وعندما اقول اننا على جهوزية تامة لاعادة ايران الى مكانة أفضل بكثير من السابق على الصعيد النووي، فانا اتحدث استنادا للحقائق الموجودة.

وفيما يخص مشروع محركات الدفع النووي، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، ان هذا المشروع في تقدم جيد، وقمنا باعداد خارطة طريق له وبالتأكيد ينبغي القول ان هذا البرنامج طويل الأمد.

وصرح ان ست دول في العالم تمتلك حاليا محركات الدفع النووي. خمس دول منها عضوة في مجلس الأمن، والبلد الوحيد الذي يمتلك محركات الدفع النووي، خارج مجلس الأمن هو الهند، والتي حصلت على هذه التقنية بعد سنوات من الجهد وبمساعدة روسيا .

وفيما يتعلق بمشروع بناء مستشفى نووية، قال رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية، ان هذا المشروع يتقدم بشكل جيد ويمر بمراحله النهائية.

واشار صالحي الى اكمال مرحلة التصميم وهي المرحلة المهمة لهذا المشروع .

وأوضح بان العلاج بالنووي ظاهرة جديدة في معالجة الامراض المزمنة مثل السرطان، وقال ان حجم استثمار الاجهزة والمعدات في هذا المشروع يبلغ نحو 200 مليون يورو، وان عمليات تنفيذ المشروع على الارض ستبدأ قريبا نظرا لانهاء التصميم والخرائط التنفيذية .