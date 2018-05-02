الميزان التجاري الايراني يسجل فائضا بـ 500 مليون دولار في شهر

من جهة ثانية أكد المتحدث تخصيص مجلس الوزراء الايراني مبلغ 16 تريليون ريال (الدولار= 42 الف ريال)، لمواجهة أزمة المياه وتأمين مياه الشرب في البلاد.

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن المتحدث باسم الحكومة الايرانية عن تسجيل الميزان التجاري فائضا باكثرمن 500 مليون دولار خلال فترة 21 مارس/آذار- 20 ابريل/نيسان 2018.

وأوضح محمد باقر نوبخت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن قيمة الصادرات بلغت 3.133 مليار دولار في مقابل واردات 2.529 مليار دولار في الفترة المذكورة، لافتا الى تسجيل نمو سعري بـ 7.7 بالمئة عن الفترة المناظرة 2017.

وآشار نوبخت الى تخصيص 3.443 ملياريورو لتغطية 15 الفا و403 طلبية استيراد خلال فترة 11- 28 ابريل/نيسان الجاري، بالسعر المحدد من قبل الحكومة (اليورو= 50 الف ريال).

من جهة ثانية أكد المتحدث تخصيص مجلس الوزراء الايراني مبلغ 16 تريليون ريال (الدولار= 42 الف ريال)، لمواجهة أزمة المياه وتأمين مياه الشرب في البلاد.