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مجدداً.. ترامب يطالب السعودية وأخواتها بدفع الأموال

وكان ترامب قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير لواشنطن الأسبوع الماضي، إن بعض الدول في الشرق الأوسط “لن تصمد أسبوعا دون الحماية الأمريكية”. وطالبها بدعم الجهود الأمريكية في سوريا بالمال والأفراد.
رمز الخبر: ۳۸۱۹۳
تأريخ النشر: 30 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً أغنى دول الشرق الأوسط (السعودية وأخواتها)، بتسديد النفقات المالية لتواجد القوات الأمريكية في المنطقة، زاعما أن بلاده انتصرت على “داعش”، فيما تتجاهل تلك الدول دفع ما عليها.

وقال ترامب أمام مناصريه في ولاية ميشيغان: “تخيلوا أننا أنفقنا 7 مليارات من الدولارات في الشرق الأوسط مقابل لا شيء. وبالفعل قضينا على داعش ولا يوجد جيش مثل جيشنا، فيما يقول لنا بعض أغنى دول العالم، آسفين، إننا متعبين ولا نريد الدفع”.

وأضاف: “سنجعلهم ينفقون وسينفقون”، مشيرا إلى أنهم يتقلبون في المال بحيث يحتارون في كيفية إنفاقه.

وكان ترامب قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير لواشنطن الأسبوع الماضي، إن بعض الدول في الشرق الأوسط “لن تصمد أسبوعا دون الحماية الأمريكية”. وطالبها بدعم الجهود الأمريكية في سوريا بالمال والأفراد.

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