قائد شرطة ايراني: اكثر من 300 قناة داعشية وتكفيرية على تطبيق التلغرام

وحول الهجمات على المصارف نوه الى انه من بين 32 مصرفا تعرض 11 منها الى غالبية الهجمات وهي المصارف التي كانت تحظى بعدد اكبر من الزبائن والتداول المالي.

شبکة تابناک الاخبارية: أعلن قائد شرطة مكافحة جرائم الانترنت في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كمال هاديان فر، بان هنالك في الوقت الحاضر اكثر من 300 قناة تابعة لداعش والجماعات التكفيرية الارهابية الاخرى ناشطة على تطبيق التلغرام.

وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم الاحد قال العميد هاديان فر، هنالك الان اكثر من 300 قناة على تطبيق التلغرام تابعة لداعش والجماعات التكفيرية الارهابية الاخرى، والتي تبث بـ 11 لغة من بينها اللغة الفارسية، في حين ان مدير التلغرام لا يؤمن بغلق هذه القنوات ويقول بانه لا يروج للعنف.

واشار الى جهود شرطة مكافحة جرائم الانترنت في التصدي للهجمات السايبرية وقال، لحسن الحظ لم يلحق اي ضرر لغاية الان بالبنية التحتية حيث كان في جدول اعمالنا في هذا السياق المواكبة والتعاون مع المنظمات المعنية والتصدي للهجمات.

وحول الجرائم السايبرية في البلاد قال، انه على مدى 6 اعوام تم فتح 120 الف ملف حيث تم الكشف عن اكثر من 86 بالمائة منها وجرى اعتقال اكثر من 70 الف مجرم في المجال السايبري من ضمنهم 23 بالمائة نساء.

ولفت الى ان عدد ملفات الجرائم السايبرية بلغ في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس) اكثر من 39 الفا تم الكشف عن 32 الفا منها اي 84 بالمائة، موضحا بان القيمة المالية لهذه الملفات بلغت تريليونا و 427 مليارا و 867 مليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا).

واشار العميد هاديان فر الى نمو جرائم التسديد بنسبة 10 أضعاف واضاف، ان هذا الامر يزيد هواجسنا لانه كلما تقدمنا الى الامام تزداد الجرائم تعقيدا، اذ هنالك اكثر من 63 نموذجا للاموال الافتراضية في العالم ومختلف انواع كواسر الحجب وسبل اخفاء الهوية، وهي تزيد الظروف تعقيدا وبالتالي زيادة ضحايا هذه العمليات.

وصرح بان غالبية جرائم الاجواء الافتراضية وقعت في العاصمة طهران وخراسان الرضوية وفارس واصفهان واذربيجان الشرقية فيما كانت اقلها في يزد ولرستان وايلام وكهكيلوية وبوير احمد وجزيرة كيش.

وفي مجال التلغرام قال، ان اكثر من 49.5 بالمائة من الجرائم في الاجواء الافتراضية تقع في اطار تطبيق التلغرام.

وحول انشطة الجماعات الارهابية مثل داعش وطالبان قال العميد هاديان فر، لقد قدمنا للشرطة الدولية "الانتربول" تقريرا شاملا حول هذا الموضوع بداية العام الايراني الماضي.

واضاف، هنالك اليوم اكثر من 300 قناة (على تطبيق التلغرام) تروج للافكار التكفيرية والداعشية بـ 11 لغة من ضمنها الفارسية، في حين ان مدير التلغرام لا يؤمن بغلقها ويقول بانه لا يروج للعنف.

** 50 بالمائة من الهجمات على البنية التحتية جرت من جانب اميركا والصين

واوضح قائد شرطة مكافحة الجرائم السايبرية بانه تم خلال العام الماضي شن 296 هجوما جديا على المنظومات والبنية التحتية والحساسة في البلاد، وكان 50 بالمائة منها من جانب اميركا والصين.

وصرح العميد هاديان فر بان الهجمات استهدفت المصارف والمؤسسات النقدية والائتمانية والبنية التحتية للاتصالات وتوزيع الكهرباء والغاز والصناعات وقطاع المشتقات النفطية والوزارات والمنظمات.

وقال ان هذه الهجمات تجري بصورة منظمة وتهدف اساسا للاخلال في البنى التحتية والنظام النقدي والمالي.

وحول الهجمات على المصارف نوه الى انه من بين 32 مصرفا تعرض 11 منها الى غالبية الهجمات وهي المصارف التي كانت تحظى بعدد اكبر من الزبائن والتداول المالي.

واوضح قائد شرطة مكافحة الجرائم السايبرية في ايران بانه تم تحديد 30 الفا و 106 قنوات ومجموعات اجرامية وارهابية وغير اخلاقية ومخالفة للقانون، على تطبيق التلغرام، من ضمنها 23 الف قناة غير اخلاقية و 4753 قناة للانشطة الارهابية والداعشية و 650 قناة مناهضة للدين والاسلام والقرآن.

وقال هاديان فر، انه جرى بيع اكثر من 150 مليار دولار من معلومات الافراد في الشبكات الاجتماعية، في العالم خلال العام 2017 ، وان معلومات هذه الشبكات هي تحت تصرف اميركا واسرائيل لان هنالك بروتوكولات تعاون بينهم.