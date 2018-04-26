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ظريف يدعو دول المنطقة والامم المتحدة لدعم فكرة منتدى الحوار الاقليمي

واضاف وزير الخارجية الايراني، انني ادعو الجيران ومنظمة الامم المتحدة لدعم فكرة "منتدى الحوار الاقليمي".
رمز الخبر: ۳۸۱۴۳
تأريخ النشر: 25 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على التحرك نحو التعاون وبناء الثقة بدل العداء والخصام، داعيا دول منطقة الخليج الفارسي ومنظمة الامم المتحدة لدعم فكرة منتدى الحوار الاقليمي.

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اشار ظريف الى حضوره في مجلس العلاقات الخارجية الاميركي وكتب: لقد اكدت في مجلس العلاقات الخارجية الاميركي وسأؤكد اليوم مرة اخرى في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة بان من اللازم لنا في الخليج الفارسي العمل على شطب المعادلة التي تكون حصيلتها صفرا وان نغير العداء والخصام ونتحرك نحو التعاون وبناء الثقة.

واضاف وزير الخارجية الايراني، انني ادعو الجيران ومنظمة الامم المتحدة لدعم فكرة "منتدى الحوار الاقليمي".

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