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شمخاني: بعض دول المنطقة تتوهم ان بامكانها الحصول على الامن بشراء السلاح

ان بعض دول المنطقة ابتعدت عن التوجهات العقلانية، واستخدمت ثرواتها الوطنية في قتل الشعوب المجاورة واثارة الكراهية والعنف، وتتوهم ان بامكانها الحصول على الامن بشراء السلاح.
رمز الخبر: ۳۸۱۳۹
تأريخ النشر: 25 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: صرح امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني" ان بعض دول المنطقة ابتعدت عن التوجهات العقلانية، وتوهمت ان بامكانها الحصول على الامن بشراء السلاح.

واشار شمخاني بعيد وصوله اليوم الثلاثاء الى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع للمسؤولين الامنيين في تصريح للمراسلين الى اهمية هذا المؤتمر في دراسة وتبيين الامكانيات التي يمكن ادارة الازمات الدولية وضمان الامن وخاصة في مجال احلال الحوار والدبلوماسية بدلا من استخدام اساليب عنيفة، وقال: ان تعزيز الحوار والتعاون الوثيق بين الدول المؤثرة في مجال الامن الدولي له اهمية اكثر من أي وقت مضى من اجل تقليل المخاطر والازمات الامنية.

واستهجن ممثل قائد الثورة وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، سباق التسلح المتزايد في منطقة غرب آسيا بتوجيه من الغرب، مضيفا: ان بعض دول المنطقة ابتعدت عن التوجهات العقلانية، واستخدمت ثرواتها الوطنية في قتل الشعوب المجاورة واثارة الكراهية والعنف، وتتوهم ان بامكانها الحصول على الامن بشراء السلاح.

واعتبر شمخاني استمرار القصف الوحشي من قبل السعودية والاوضاع الكارثية التي يمر بها الشعب اليمني المظلوم بانه جرح عميق في ضمير الانسانية، وقال: ان بيع الاسلحة الغربية بكميات كبيرة للسعودية بهدف الابادة الجماعية في اليمن مع التعاطف الخادع مع الشعب السوري هي معايير مزدوجة مثيرة للسخرية، حتى ان الرأي العام العالمي يرفضها حتى وان غلفت بحملة اعلامية براقة.

وتابع قائلا: ان تخزين الاسلحة لن يوفر الامن مطلقا، وان الاعتماد على الطاقات الشعبية لتحديد وتقوية البنى السياسية بامكانها فقط ضمان الامن المستديم لمختلف الدول.

يذكر ان اعمال المؤتمر الامني التاسع لكبار المسؤولين في دول العالم ستنطلق يوم غد الاربعاء في مدينة سوتشي الروسية لمدة يومين.

ويتضمن جدول اعمال المؤتمر في اليوم الاول الحوار حول موضوعين هما "الازمات الدولية من المواجهة الى الحوار" و"تكامل اساليب واستراتيجيات المنظمات الارهابية الدولية، وفي اليوم الثاني مناقشة موضوعين هما "أمن المعلومات الدولية، الاجوبة العالمية على التحديات العالمية"، و"انتاج وانتشار المخدرات، تهديد للسلام والاستقرار الدوليين".

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