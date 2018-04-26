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ظريف ونظيره البلجيكي يؤكدان ضرورة التزام اوروبا واميركا بتعهداتهما في الاتفاق النووي

واشار الوزيران خلال لقائهما الى اهمية تطوير العلاقات الثنائية ولاسيما زيادة الاستثمارات في ايران واكدا ضرورة التزام جميع الاطراف بالاتفاق النووي ومنها اوروبا والولايات المتحدة.
رمز الخبر: ۳۸۱۳۵
تأريخ النشر: 24 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: اكد وزيرا خارجية ايران وبلجيكا اليوم الاثنين ضرورة التزام جميع الاطراف بتعهداتها في الاتفاق النووي ومنها اوروبا والولايات المتحدة.

والتقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور نيويورك بهدف المشاركة في لمشاركة في مؤتمر 'السلام المستديم' نظيره البلجيكي واجرى معه جولة من المباحثات تناولت اهم قضايا العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

واشار الوزيران خلال لقائهما الى اهمية تطوير العلاقات الثنائية ولاسيما زيادة الاستثمارات في ايران واكدا ضرورة التزام جميع الاطراف بالاتفاق النووي ومنها اوروبا والولايات المتحدة.

كما بحث ظريف من نظيره البلجيكي حول اهم التطورات الاقليمية بما فيها الشانين السوري واليمني واكدا على الحل السياسي ومسار استانا للسلام في سوريا وضرورة تعاون البلدان لاقرار السلام ووقف اطلاق النار في اليمن.

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