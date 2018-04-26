بولتون كان يرأس مؤسسة تروّج دعاية ضد المسلمين

كما أوضحت أن المؤسسة كانت تنشر تقارير تحذر من اقتراب “سيطرة الجهاديين على أوروبا” وتحذر من أن ذلك “سيؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من أصحاب البشرة البيضاء”.

شبکة تابناک الاخبارية: كشفت شبكة “NBC نيوز” الأمريكية، معلومات مثيرة عن مؤسسة بحثية كان يترأسها لمدة 5 سنوات جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني إن بولتون ترأس مؤسسة “غيتستون إنستيتيوت” ومقرها نيويورك “بهدف الترويج لأفكار مضللة وغير صحيحة عن المسلمين”.

وأضافت أن بولتون ترأس تلك المؤسسة منذ عام 2013 وحتى مارس/ آذار المنصرم.

كما أوضحت أن المؤسسة كانت تنشر تقارير تحذر من اقتراب “سيطرة الجهاديين على أوروبا” وتحذر من أن ذلك “سيؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من أصحاب البشرة البيضاء”.

من جهته، قال إبراهيم هوبر، المتحدث باسم مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية (كير) المعني بالدفاع عن حقوق مسلمي الولايات المتحدة إن مؤسسة “غيتستون تعد جزءًا رئيسا من حملة الترويج للإسلاموفوبيا عبر الإنترنت”.

ولم يعلق بولتون على ما أورده التقرير.

ويحتفظ بولتون (69 عاما) بسجل طويل من المواقف “المتشددة”، والميل نحو استخدام القوة العسكرية خارج حدود الولايات المتحدة، ضمن ما يعرف بـ”الحرب الاستباقية”، التي استند إليها الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن (2001-2009) في غزو كل من أفغانستان والعراق، عقب هجمات سبتمبر/ أيلول 2011 .

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، أعلن ترامب تولي بولتون مهام منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي خلفا لهربرت ماكماستر.