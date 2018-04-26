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باليستي يمني يدك ميليشيات التحالف السعودي في المخاء

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت في وقت سابق اليوم صاروخين من طراز "بدر 1 " الباليستي محلي الصنع على ميناء أرامكو.
رمز الخبر: ۳۸۱۲۴
تأريخ النشر: 24 April 2018

شبکة تابناک الاخبارية: دك صاروخ باليستي اليوم الثلاثاء تجمعات الغزاة والمرتزقة في المخاء جنوب غربي اليمن بعد ساعات من إطلاق صاروخين من نوع "بدر-1" على ميناء أرامكو في جيزان جنوبي السعودية.

وأكد مصدر في القوة الصاروخية للمسيرة نت أنه تم إطلاق صاروخ باليستي نوع قاهر 2 إم على تجمعات الغزاة والمرتزقة في المخاء.

وأضاف المصدر إصابة الصاروخ لهدفه بدقه ومصرع العشرات من المرتزقه بينهم قيادات في المخاء.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية أطلقت في وقت سابق اليوم صاروخين من طراز "بدر 1 " الباليستي محلي الصنع على ميناء أرامكو.

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