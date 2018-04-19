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مراسم الاستعراض العسكري لوحدات من صنوف قوات الجيش الايراني

رمز الخبر: ۳۸۰۷۳
تأريخ النشر: 18 April 2018
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